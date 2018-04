Tuff vecka för svenska stjärnorna

STJÄRNORNA

Efter flera fina veckor med framstående prestationer, så hade de svenska stjärnorna under den gångna veckan en lite tyngre omgång. Victor Nilsson Lindelöf var utanför Manchester Uniteds matchtrupp mot Bournemouth och satt på bänken under hela matchen i helgens 2-1-seger mot Tottenham på Old Trafford.

Emil Forsberg spelade från start för RB Leipzig mot Hoffenheim, men riktade ett slag mot en motståndare, blev utvisad och missar resten av säsongen, då avstängningen gäller över tre matcher. Viktor Claesson och Andreas Granqvist spelade, i likhet med Forsberg, från start, men hade ingen lycka i ryska ligan, då Krasnodar föll med 1-2 mot skadade Pontus Wernblooms CSKA Moskva.

Enda ljuspunkten var att Marcus Berg åter levererade i Förenade Arabemiraten genom att slå till med ett hattrick i Al Ains 3-0-seger mot Al Nasr, som betydde att laget därmed säkrade ligatiteln. Det innebar även att han nu står på 21 mål på 20 matcher i ligan.

SKADELÄGET

Det svenska skadeläget börjar ljusna. Pontus Jansson var i helgen tillbaka från skada, samtidigt som Ludwig Augustinsson ser ut att vara tillbaka till Werder Bremens match i helgen mot Borussia Dortmund i Bundesliga. Dessutom gjorde Albin Ekdal sitt tredje raka inhopp i Bundesliga, medan Robin Olsen förväntas vara redo för spel före VM.

Värre är det för Jakob Johansson, som ännu tränar med individuellt träningsprogram, Christoffer Nyman, som är muskelskadad och Sam Larsson som sliter med en skada i baksida lår. Dessutom missade Filip Helander helgens match på grund av en revbensskada, men ska snart vara tillbaka i spel igen.

UTROPSTECKNET

Svante Ingelsson har under säsongen haft svårt att få speltid i Udinese, men gjorde i förra veckan sin tredje start för säsongen och sitt första Serie A-mål i karriären, när han sköt 2-1 på volley i 2-4-förlusten mot Napoli på Stadio San Paolo. Ingelsson är mest troligt inte aktuell för VM, men kan säkerligen få fler chanser framöver i Serie A.

Ett annat utropstecken var att Gustav Svensson i helgen slog till med ett långskott, rakt upp i krysset för Seattle i 3-1-segern mot Minnesota. Inte ofta han hamnar i målprotokollet.

FRÅGETECKNET

De svenska stjärnornas form inför VM är veckans stora frågetecken. I de bakre leden är Robin Olsens form ett frågetecken med anledning av hans skada, medan Victor Nilsson Linedlöf var petad i veckans två matcher och möjligen inte kommer att få särskilt mycket mer speltid inför mästerskapet.

På mittfältet har Albin Ekdal endast fått nöja sig med inhopp i de tre senaste matcherna, medan Emil Forsberg har spelat klart för säsongen. Dessutom är Ola Toivonen ute i kylan i Frankrike. Flera av de svenska stjärnorna kan därmed kliva in i sommarens världsmästerskap utan kontinuerlig speltid.

SNACKISEN

Emil Forsberg kan i sommar bli den stora Silly Season-snackisen bland de svenska landslagsspelarna. Han ryktades redan förra sommaren vara aktuell för en flytt från RB Leipzig till bland annat Arsenal, men stannade då i Bundesliga. Under måndagen lade han ut en mystisk tweet efter beskedet om att han troligen spelat klart för säsongen, där han skrev "thanks for everything". Därefter skrev tyska fotbollsmagasinet Kicker att svensken numera inte är "osäljbar", vilket också kan öppna för en flytt efter VM i Ryssland.