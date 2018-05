Tyska oron: hinner Boateng bli spelklar till VM?

STJÄRNORNA

Mesut Özil vilades inför det andra mötet mot Atletico Madrid i Europa League semifinalen när Arsenal mötte Manchester United.

Sami Khedira spelade 60 minuter när Juventus vände och vann mot Inter i slutminuterna i Serie A. En seger som i slutändan kan innebära Scudetton med tanke på att huvudkonkurrenterna Napoli förlorade mot Fiorentina denna helg.

Toni Kroos hoppade in i slutskedet när Real Madrid vann med 2–1 mot Leganés. Tysken fick lite speltid med tanke på veckans viktiga CL-match mot Bayern München.

SKADELÄGET

Skadefronten har tyvärr förvärrats i det tyska lägret. Förra veckan drog Jérôme Boateng på sig en lårskada i matchen mot Real Madrid och missar därmed resterande säsong med Bayern München. Det är fortfarande oklart om han hinner bli friskt till VM.

Under helgen drog även Hoffenheims Serge Gnabry och Borussia Mönchengladbachs Lars Stindl på sig skador som leder till att de inte är aktuella för en VM-trupp.

Sedan tidigare är både mittfältaren Emre Can och mittbacken Jonathan Tah skadade. Can har en ryggskada och allt tyder på att han missar sommarens VM-slutspel. Det är just nu också osäkert om Tah kommer vara tillgänglig till VM.

UTROPSTECKNET

Efter korsbandsskadan har Marco Reus visat fin form. Under årets ligasäsong har han sammanlagt spelat nio ligamatcher och denna helg gjorde han sitt sjätte mål i ligan när Dortmund kryssade mot Werder Bremen (1–1). Förutom målproduktionen är Reus ständigt involverad i det offensiva spelet och tillför en hel del med sin snabbhet, teknik och spelförståelse.

FRÅGETECKNET

I Tyskland är det största frågetecknet just nu om Boateng blir spelklar till VM eller inte. Bayern Münchens tränare Jupp Heynckes sa i presskonferensen förra veckan att Boateng kommer hinna tillbaka till VM. Detta är dock inte bekräftat från någon läkare ännu.

Skulle Boateng missa VM sägs det att Niklas Süle är den ”hetaste” kandidaten att spela bredvid Mats Hummels i mittförsvaret under VM på grund av att de spelar tillsammans i klubblaget. Annars vore Jonathan Tah intressant, men han är som sagt skadad och det är osäkert om han kan medverka. Shkodran Mustafi har varit avskriven under säsongen på grund av sina dåliga insatser i Arsenal, men är kanske nu närmare en VM-plats med tanke på skadeläget. Fortsättning följer.

SNACKISEN

Mario Götze har fått lovord av tränaren Peter Stöger och lagkamraten Marco Reus. Stöger menar att Götze är på riktig god väg och Reus säger att man de senaste matcherna ser hur duktig fotbollsspelare Götze är.

Med tanke på Lars Stindls skada ser Mario Götzes VM-chanser mycket mer lovande ut. Götze har agerat som ”falsk nia” under Joachim Löw och fördelen med Götze, precis som med Stindl, är att han kan spela på flera positioner vilket Löw gillar.

Vi får se om Götze är med på listan när Löw tar ut laget den 15 maj.