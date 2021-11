Bisarra överkörningen - England vann med 20-0(!) i VM-kvalet

England bjöd under tisdagen på en sällan skådad överkörning i professionell fotboll. "The Lionesses" krossade Lettland med hela 20-0 på hemmaplan i VM-kvalet. Det är det engelska landslagets största seger någonsin, precis som den största segern av ett europeiskt landslag i en VM-kvalmatch någonsin.

England ledde med 8-0 i halvtid och gjorde sedan ytterligare tolv mål i andra halvan av matchen. Flest mål av alla gjorde Lauren Hemp med fyra fullträffar, medan Beth Mead, Ellen White och Alessia Russo stod för tre mål var i överkörningen.

White har därmed nu även gjort flest mål (48 stycken) i landslagets historia.

- Jag blev faktiskt väldigt känslosam. Det har pratats om det länge och jag är väldigt stolt, men jag känner främst stolthet över tjejerna i kväll. Det var några som gjorde sina första landslagsmål, säger White enligt The Guardian.

Förbundskaptenen Sarina Wiegman efter segern:

- Självklart är jag väldigt stolt (över Ellen White). Hon har haft en fantastisk karriär, men det var återigen en laginsats. Motståndaren var inte så bra, men det gäller att ta tag i spelet och fortsätta att vara skarpa. Laget hade energi under hela matchen och jag tycker att det är imponerande, säger hon enligt tidningen.

En parameter i överkörningen är att några av Lettlands startspelare inte kunde spela den här kvällen. Anledningen är att de inte kunna komma ifrån sina arbeten i Lettland, skriver den engelska tidningen The Telegraph.

England toppar kvalgruppen med 18 poäng efter sex raka segrar, medan Lettland har åkt på fem raka förluster och har minus 44 i målskillnad. När landslagen möttes senast i slutet av oktober vann England med 10-0 mot Lettland på bortaplan.

