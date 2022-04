Dynamo Kiev stoppar spelare från landslagsläger: "Chockad"

Den ukrainska ligan har pausats till följd av den ryska invasionen. Under april och maj har fler av de ukrainska storklubbarna i stället bokat in välgörenhetsmatcher mot andra europeiska lag, för att samla in pengar till ukrainska offer.

Ett utav lagen är Dynamo Kiev, som möter Cluj i morgon för att senare i april möta både Borussia Dortmund och Dinamo Zagreb. Samtidigt stundar VM-playoff för det ukrainska landslaget, då deras matcher sköts upp från mars till juni. Förbundet vill därför kalla spelarna till ett uppladdningsläger i början på maj. Men Dynamo vill inte släppa sina spelare.

Klubbledningen anser att deras uppladdning gynnas mer av att spela stora matcher med klubblaget än av att träna med landslaget. Men beslutet har inte landat väl hos förbundskapten Oleksandr Petrakov.

- Jag är chockad, om jag ska vara ärlig. Jag förväntade mig inte det svaret. Först och fräst vill jag påminna dem som kanske har glömt, under denna krigstid har ukrainska klubbar tyvärr fråntagits möjligheten att delta i tävlingsmatcher och det är bara ukrainska landslaget som förbereder sig för viktiga internationella matcher. Vilka tävlingsmatcher förbereder sig Dynamo för? Säger Petrakov enligt Inside The Games.

Petrakov menar att han inte förstår vad Dynamo tjänar på att hålla kvar spelarna, samt att träningslägret var planerat innan träningsmatcherna hade schemalagts.

- Det borde vara tydligt: Det är samling med landslaget, snälla var där. Om inte, oavsett hur olyckligt det är, kommer Dynamo behöva återvända till Ukraina och jag kommer behöva ersätta spelarna med spelare från andra klubbar.

Ukraina möter Skottland i Glasgow 1 juni. Vinnaren ställs sedan mot Wales i Cardiff 5 juni.