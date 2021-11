Klart: Rashford missar VM-kvalet - Arsenal-mittfältare kallas in

England tvingas göra ett par förändringar i VM-kvaltruppen. Det engelska landslaget meddelar nu att Manchester United-anfallaren Marcus Rashford inte ansluter till landslagssamlingen, då han kommer att fokusera på att ta sig tillbaka i full form.

Anfallaren missade de första matcherna den här säsongen på grund av skadeproblem, men har kommit till spel under den senaste tiden i Premier League och i Champions League.

Samtidigt kommer inte Southampton-mittfältaren James Ward-Prowse till spel i VM-kvalet på grund av sjukdom. Tills vidare är det även osäkert om Manchester United-backen Luke Shaw kommer till spel med anledning av en hjärnskakning.

Chelsea-mittfältaren Mason Mount har vidare inte anslutit till landslagssamlingen ännu, men kan möjligen göra det framöver. Anledningen är att han gjort en tandoperation.

Förbundskaptenen Gareth Southgate har hittills valt att kalla in Arsenal-mittfältaren Emile Smith Rowe, som imponerat under den här säsongen, som ersättare i truppen.

England ställs på fredag mot Albanien och på måndag mot San Marino i VM-kvalet.

