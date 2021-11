Kval till fotbolls-VM: Så ser du avgörandet på TV4 och C More

Under torsdagen börjar det avgörande VM-kvalet för samtliga europeiska nationer. Sverige blir klart för fotbolls-VM 2022 vid seger mot Georgien, samtidigt som Spanien tappar poäng mot Grekland. Då kan Sverige börja förbereda sig för mästerskapet i Qatar som spelas november-december nästa år. Om resultaten inte går Sveriges väg under torsdagen så spelar Sverige mot Spanien i en helt avgörande match i Sevilla på söndag kväll. Båda Sveriges matcher sänds på TV4 och C More.

Det är inte bara Sverige och Spanien som slåss om att vinna gruppen och på så sätt gå direkt till VM. Portugal, Serbien, Italien, Schweiz, Frankrike, Ukraina, Nederländerna, Norge, Turkiet Ryssland, Kroatien, England och Polen är några av lagen som slåss om vinna sina grupper och bli VM-klart.

Samtliga avgörande kvalmatcher för de europeiska klubbarna sänds på TV4, TV12, Sportkanalen och C More mellan 11 och 16 november.