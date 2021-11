Pjanic i blåsväder - sägs ha festat och druckit alkohol kvällen innan match

Bosnien förlorade VM-kvalmötet med Finland med 1-3 i lördags och gick därmed miste om chansen att kvalificera sig till Qatar-VM 2022. Bosniska medier rapporterar att Miralem Pjanic, 31, blev utbuad av hemmapubliken när han byttes ut i andra halvlek.

Anledningen? Enligt uppgifterna ska mittfältsstjärnan ha setts besöka en nattklubb, röka vattenpipa och dricka alkohol - kvällen innan kvalmatchen.

När Bosnien mötte Ukraina i den avslutande gruppspelsmatchen under tisdagskvällen var den tidigare Barcelona-stjärnan utanför truppen. Enligt uppgifter i bosnisk media beror det på att Pjanic inte har följt landslagets regler och därmed blivit petad.

Miralem Pjanic är för tillfället utlånad till Besiktas från Barça och har hittills spelat åtta matcher i den turkiska storklubben. 31-åringen har även noterats för 103 landskamper i den bosniska landslagströjan.

Bosnien förlorade matchen mot Ukraina med 0-2.

OFFICIAL: Miralem Pjanić has been dropped from the Bosnian national team. He played 66 minutes vs Finland and was booed off for his poor display. #BIH 🇧🇦



Multiple news outlets reporting Pjanić was smoking hookah and drinking the night before the match.. Let a whole country down. pic.twitter.com/BbCeoa3ohz