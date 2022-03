TV: Bales dubbel sänkte Österrike - sköt Wales till playoff-final med läcker frispark

Under torsdagen inleddes VM-kvalets playoff-spel. Wales tog emot Österrike hemma på Cardiff City Stadium och då fick man en fin öppning på matchen.

Med 25 minuter på matchklockan tilldelades hemmalaget frispark. Fram för att ta den klev lagkaptenen Gareth Bale och 32-åringen gjorde ingen hemmasupporter besviken. Han skruvade frisparken över muren in i det främre krysset till 1-0 med sitt första mål sedan den 5 september 2021. Då gjorde han tre mål i Wales möte med Belarus. På klubblagsnivå har han inte gjort mål sedan den 28 augusti 2021, då han slog till mot Levante.

Frisparken möttes sedan av fin kritik.

"Bales frispark är perfektion", skriver The Independent-journalisten Miguel Delaney på Twitter.

The Times-journalisten Henry Winter stämde in i hyllningskören.

"Briljant av Bale. Fantastisk frispark", skriver Winter på Twitter.

Fem minuter in i den andra halvleken utökade sedan Bale. I efterspelet på en hörna plockade 32-åringen upp bollen i Österrikes straffområde och avslutade med ett hårt vänsteravslut in den i bortre burgaveln till 2-0.

Men Österrike skulle leta sig in i matchen. Efter 65 minuters spel fick landets offensiva storstjärna Marcel Sabitzer skottläge utanför det walesiska straffområdet och drog till. Skottet styrdes via walesisk försvarare in i mål till 2-1.

Men Österrike lyckades aldrig få in någon kvittering därefter.

Bales dubbel räckte för Wales, som nu är vidare till playoff-final där man möter antingen Skottland eller Ukraina. Den matchen är dock uppskjuten av förklarliga skäl med tanke på den rådande situationen i Ukraina. Nytt speldatum för den matchen är ännu inte spikat.

Startelvor:

Wales: Hennessey - Ampadu, Rodon, Davies - Roberts, Ramsey, Allen, Wilson, Williams - Bale, James.

Österrike: Lindner - Lainer, Dragovic, Hinteregger, Alaba - Laimer, Schlager, Seiwald, Baumgartner - Sabitzer - Arnautovic.

