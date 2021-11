TV: England klart för VM - krossade San Marino

Under måndagskvällen hade England chansen att säkra en plats i Qatar-VM 2022. Allt som behövdes var minst en poäng borta mot San Marino, som inför matchen låg sist i gruppen med nio raka förluster. England toppade i sin tur kvalgruppen på 23 poäng, tre fler än Polen på andra plats och kunde därför gå vidare även vid förlust om Polen skulle tappa poäng hemma mot Ungern.

Förbundskapten Gareth Southgate valde att göra hela sju förändringar i startelvan jämfört med 5-0-segern mot Albanien senast. Emile Smith-Rowe, Jude Bellingham och Trent Alexander-Arnold var tre av spelarna som fick förtroendet från start mot San Marino.

ANNONS

England fick en drömstart på matchen. Redan i sjätte minuten nådde Harry Maguire högst på en hörna och kunde nicka in 0-1. Manchester United-mittbacken gjorde därmed mål för andra matchen i rad, men valde den här gången ett mer neutralt firande.

San Marino hade inte mycket att sätta emot. Efter dryga kvarten utökade England ledningen genom Bukayo Saka, vars skott styrde på en hemmaförsvarare in i eget mål. Halvvägs in i första halvlek fick England straff efter VAR-granskning. Harry Kane klev fram och placerade säkert in 0-3.

Bara minuter senare gjorde Harry Kane sitt andra mål för kvällen när han mötte ett lågt inlägg från Emile Smith-Rowe från nära håll - men Tottenham-anfallaren var inte klar där. Innan domaren blåste för halvtidsvila hade Kane gjort både 0-5 och 0-6.

Fyra mål som gör att Harry Kane nu är den spelare som har gjort flest mål under ett kalenderår (16) för det engelska landslaget, detta då det tidigare rekordet var tolv. Kane närmar sig nu även platsen som Englands främste målgörare genom tiderna.

ANNONS

Harry Kane delar just nu tredjeplatsen med Gary Lineker på 48 fullträffar. Bobby Charlton ligger tvåa med 49 mål och toppar listan gör Wayne Rooney på 53.

- Om vi hade haft kvar honom (Kane) på planen i ytterligare en halvtimme hade Wayne Rooneys familj ringt oss. Han är en fenomenal målgörare, säger förbundskaptenen Gareth Southgate till ITV Sports efter matchen.

Även Harry Kane fick kommentera det faktum att han nu närmar sig målrekordet.

- Varje gång jag bär den engelska landslagströjan är jag stolt och när jag gör mål är det en av de härligaste känslorna jag kan ha. Jag är stolt att vara bland de namnen, säger han till ITV Sport.

England vann till slut matchen med hela 10-0 efter ytterligare fyra mål i andra halvlek. England är därmed klart för VM i Qatar 2022.

Startelvor:

San Marino: Benedettini - Battistini, Fabbri, Rossi - Tomassini, Lunadei, Golinucci, Mularoni, D'Addario - Nanni, Hirsch.

ANNONS

England: Ramsdale - Coady, Maguire, Mings - Alexander-Arnold, Bellingham, Phillips, Saka - Smith-Rowe, Kane, Foden.