TV: Griezmanns dubbel sänkte Finland - Frankrike tar klar gruppledning

Efter två oavgjorda matcher mot Bosnien och Hercegovina, samt Ukraina, var Frankrike ute efter en trepoängare när Finland kom på besök till Lyon under tisdagskvällen.

När matchen drog igång var det en ganska väntad matchbild på inledningen av matchen. Frankrike hade mycket boll, hotade med flera lägen och Finland fick inrikta sig på att försvara.

Den franske debutanten Theo Hernández var nära att ge hemmalaget ledningen efter elva minuter när han snappade upp bollen i andra våg på en hörna och avlossade ett skott en bit utanför det finska straffområdet - dock smet bollen utanför.

Men i den 25:e minuten skulle Frankrike få utdelning på sin dominans. Efter ett fint samspel mellan Karim Benzema och Antoine Griezmann fick den sistnämnde skottläge i det finska straffområdet, varpå Atletico Madrid-anfallaren satte 1-0 från nära håll med en yttersida.

I den 38:e minuten var Frankrike sedan nära att utöka när Benzema tråcklade sig igenom det finska straffområdet. Men i sista stund blockerade en finsk försvarare skottet.

1-0 höll sig sedan in i halvtid, men tio minuter in i den andra halvleken skulle samme Griezmann utöka till 2-0 för Frankrike. Leo Dubois hittade Griezmann i det finska straffområdet, som först såg ut att få bollen något för långt ifrån sig efter en mindre bra första touch. Men Griezmann hann ikapp och placerade sedan in 2-0 från en mycket snäv vinkel.

2-0 blev sedan slutresultatet. Frankrike fick avsluta landslagsuppehållet med en trepoängare och leder nu grupp D med tolv poäng, sju poäng före tvåan Ukraina. Dock med en match mer spelad. Finland, i sin tur, ligger näst sist med fem poäng på fyra matcher.

Startelvor:

Frankrike: Lloris - Zouma, Varane, Kimpembe - Dubois, Pogba, Rabiot, Hernández - Griezmann - Martial, Benzema.

Finland: Hradecky - Alho, Väisänen, Arajuuri, O'Shaughnessy, Uronen - Nissilä, Schüller, Kamara - Pohjanpalo, Pukki.