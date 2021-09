TV: Jorginho missade straff - mållöst mellan Schweiz och Italien

Italien kan antas ha en fin känsla med sig efter EM-guldet i somras. Som ledare i gruppen satt Roberto Mancini och hans lag i en fin position inför kvällens match mot Schweiz.

Men det började inte bra för något av lagen. Första halvlek var mållös. I början av andra fick Italien en gyllene chans, när Rodriguez orsakade en straff.

Jorginho klev fram till elvameterspunkten och gjorde sin karaktäristiska hopp-straff, men satte den rakt på Yann Sommer. En ganska enkel räddning, där han lade sig åt vänster, var allt som krävdes för att hålla nollan.

Efter den missade straffen var irritationen tydlig hos förbundskapten Roberto Mancini. Han gjorde flera byten i hopp om att få en förändrad matchbild. Men det blev inte mer än chanser, avslut och räddningar i slutskedet heller. Matchen förblev mållös.

Både lagen får dela på poängen och Italien leder fortsatt VM-kvalgruppen. Det är dock deras andra poängtapp under denna landslagssamling, efter 1-1 mot Bulgarien i torsdags. En utdragen baksmälla efter EM-guldet kan anas.

Men trots poängtappet gjorde kvällens kryss att Italien tagnerar ett hedersamt rekord. De är nu obesegrade i 36 raka matcher, vilket är detsamma som Brasilien lyckades med på 90-talet.

Schweiz: Sommer - Widmer, Elvedi, Akanji, Rodriguez - Aebischer, Sow, Frei - Steffen, Zuber - Seferovic

Italien: Donnarumma - Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson - Barella, Jorginho, Locatelli - Berardi, Immobile, Insigne

