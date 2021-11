TV: JUST NU: Sveriges glädje - Belgien tar ledningen

Belgien är redan klart för VM i Qatar 2022. Under tisdagskvällen hade man chansen att ge Sverige en hjälpande hand i sin jakt på en plats i världsmästerskapet. Vid belgisk poäng borta mot Wales i gruppspelets sista match blir nämligen Blågult klart som ett av sex seedade länder i det stundande play off-slutspelet.

Belgiens förbundskapten Roberto Martínez valde att rotera och gjorde sex förändringar jämfört med senaste matchen mot Estland. Med från start fanns dock Manchester City-stjärnan Kevin de Bruyne. Grupptvåan Wales ställde i sin tur upp med starkast möjliga lag, med både Aaron Ramsey och Daniel James på planen.

Det var just de Bruyne som gav belgarna ledningen efter knappa kvarten när mittfältaren tryckte in 0-1 från straffområdeskanten. Wales kom dock tillbaka i matchen och när klockan stod på 32 minuter kvitterade man framför hemmapubliken. Kieffer Moore kom först på en boll i straffområdet och sköt in 1-1.

Startelvor:

Wales: Ward - Williams, Mepham, Davies, Rodon - Morrell, Ramsey, Joe Allen, Roberts - James, Morre.

Belgien: Casteels - Castagne, Boyata, Theate - Meunier, Witsel, Vanaken, Hazard - De Bruyne, Origi, De Ketelaere.

