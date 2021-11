TV: Tyskland körde över Armenien - dubbla tabbar blev avgörande

Inför matchen var Tyskland redan klara för VM 2022 efter åtta segrar och en förlust. Tyskarna kom till Armenien med gott självförtroende efter att ha vunnit med 9-0 i senaste matchen när Liechtenstein stod för motståndet.

Armenien hade länge häng på andraplatsen i grupp J, men efter två raka förluster var chansen att gå till playoff bara matematisk. Inför matchen hade de 18 mål att knappa in på Nordmakedonien, som samtidigt inte fick ta poäng mot Island. Förre Jönköping- och Göteborgsspelaren André Calisir spelade från start för Armenien.

Tyskland tog tag i taktpinnen direkt och var ruskigt nära att ta ledningen efter fyra minuter när Kai Havertz prickade stolpen på Leroy Sanés inspel.

Efter en kvart tog Havertz revansch. Jonas Hofmann avancerade på högerkanten och hittade in till Havertz i straffområdet som styrde in 1-0 till Tyskland.

Tyskland hade bud på fler mål i den första halvlek och skapade en handfull bra chanser. I slutskedet av den första halvleken blev Florian Neuhaus blev kapad i straffområdet. I förstaskedet valde domaren att fria situationen, men någon minut senare tog domaren till VAR och dömde straff till Tyskland.

Straffen togs hand om Ilkay Gündogan som lugnt och stabilt rullade in straffen i högra hörnet.

Tyskland fortsatte ösa på även i den andra halvleken. Efter 50 minuter vann Havertz bollen långt in på Armeniens planhalva, spelade ut till Müller som hittade in till Gündogan som tog avslut utanför straffområdet. Avslutet var tamt och gick rakt på Butjnev men den armenske målvakten lyckades ändå inte hindra att bollen gick in i mål, en jättetavla av den Butjinev.

Armenien fick dock bara minuten senare en chans att komma tillbaka in i matchen när domaren pekade på straffpunkten efter en tysk hands. Henrich Mchitarjan gjorde inga misstag från straffpunkten och slog in bollen hårt i mitten bakom Marc-Andre ter Stegen.

Sedan blev Mchitarjan syndabock när han, med en svag hemåtpassning, gav Hofmann ett ypperligt läge. Hofmann tackade och rullade in 4-1 till Tyskland bakom Butjnev. Ett svagt agerande av Armeniens stjärna.

Siffrorna 4-1 stod sig sedan till slutsignal.

Resultatet innebär att Tyskland vinner grupp J på 27 poäng, före Nordmakedonien som tar andraplatsen och får spela playoff. Armenien slutar på fjärde plats i kvalgruppen på 12 poäng.

Startelvor:

Armenien: Butjnev - Terterjan, Harojan, Calisir, Voskanjan - Bajramjan, Udo, Spertsjan, Margarjan - Mchitarjan - Adamjan

Tyskland: ter Stegen - Kehrer, Ginter, Tah - Hofmann, Neuhaus, Gündogan, Raum - Havertz, Sané, Müller