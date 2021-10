TV: Werner stor matchhjälte - sköt Tyskland till VM 2022

Under måndagskvällen tog Nordmakedonien emot Tyskland i kvalet till VM 2022. Tyskland toppade gruppen på 18 poäng inför matchen, sex poäng fler än tvåan Nordmakedonien med tre omgångar kvar att spela. "Die Mannschaft" hade därmed möjlighet att säkra förstaplatsen i gruppen vid seger, men då behövde grupptrean Armenien tappa poäng mot Rumänien.

Tyskland gjorde flera förändringar i startelvan jämfört med 2-1-segern mot Rumänien senast. Manuel Neuer var tillbaka mellan stolparna, Lukas Klostermann samt David Raum tog plats i backlinjen och Thomas Müller ersatte Marco Reus. I Nordmakedonien fanns Napoli-stjärnan Eljif Elmas med från start och Malmö FF:s Erdal Rakip inledde matchen på bänken.

Tyskland kopplade tidigt ett grepp om matchen, dock utan att lyckas skapa några farliga målchanser. Nordmakedonien var långt ifrån ofarliga och jämnade ut matchenbilden halvvägs in i första halvleken.

Precis innan paus fick gästande Tyskland ett jätteläge att ta ledningen. Timo Werner fick bollen i straffområdet, vände upp och skjöt ett skott i stolpen. Missen betydde att båda lagen gick till halvtidsvila med ställningen 0-0 på resultattavlan.

Tysklands ledningsmål skulle i stället komma direkt efter paus. Andra halvlek var bara fem minuter gammal när gästerna ställde om i en sylvass kontring. Thomas Müller sprang sig fri och ensam med målvakten spelade han osjälviskt fram Kai Havertz som enkelt kunde rulla in 0-1 i öppet mål.

MFF-mittfältaren Erdal Rakip byttes in med dryga halvtimmen kvar att spela, men det hjälpte föga för hemmalaget. I den 70:e matchminuten fick Timo Werner ett fritt läge mot mål och kunde enkelt placera in 0-2. Werner nöjde sig inte med det, bara minuter senare fick Chelsea-anfallaren tid på sig i straffområdet och placerade vackert in 0-3 vid bortre stolpen. Tyskland spelade ut och i slutskedet av matchen utökade inhopparen Jamal Musiala ledningen ytterligare.

Tyskland besegrade till slut Nordmakedonien med 4-0, samtidigt som Rumänien vann hemma mot Armenien med 1-0. Det betyder att Tyskland blev den första europeiska nationen att kvalificera sig till VM i Qatar 2022.

Efter matchen var tvåmålsskytten Timo Werner nöjd med Tysklands insats.

- Det är alltid svårt att möta sådana här lag. Det var bra att vi inte släppte in något mål. Om vi spelar så här mot våra motståndare är det bara en tidsfråga innan vi gör mål, säger Timo Werner enligt Bild efter matchen.

Startelvor:

Nordmakedonien: Dimitrievski - Ristovski, Musliu, Velkovski, Alioski - Kostadinov, Nikolov, Ademi - Churlinov, Jahovic, Elmas.

Tyskland: Neuer - Klostermann, Süle, Kehrer, Raum - Kimmich, Goretzka - Gnabry, Müller, Havertz - Werner.