Damlandslaget vill inte jobba som herrarna – ratar scouter: ”Det här är det optimala"

Mellan 2012-2016 jobbade Anders Eriksson som ungdomstränare och akademitränare i Sirius och AIK med olika typer av matchanalysuppdrag. 2016 anställdes han på heltid hos Svenska Fotbollförbundet och året efter började han jobba som analytiker i damlandslaget.



Under samlingar före matcher så är hans uppdrag att förbereda material på motståndarna. Samtidigt tittar förbundskaptenerna Peter Gerhardsson och Magnus Wikman också på kommande motståndares tidigare matcher och när de tre sedan träffas så finns dels Anders Erikssons nerbrutna material att utgå ifrån, dels förbundskaptenernas idéer och tankar kring de matcherna som de själva har sett.



- Efter det är det framför allt jag och Magnus Wikman som in mot matchen bryter ner det materialet ännu mer för att kunna presentera det för spelarna. Det är allt från att filma, koda och analysera våra träningar för att se om vi uppnår det vi vill, säger Anders Eriksson till Fotbollskanalen.



- En support för spelare och ledare om det uppstår frågor, både kring motståndare och kring vårt egna spel. Så det kan vara allt från att en spelare vill titta på klipp på en motståndare, då förbereder jag det och sitter med den spelaren och tittar på det. Så det är klart att mycket fokus blir på motståndarna innan matcherna.



Under matcherna sitter Anders Eriksson högt uppe på läktaren för att få en bra bild av spelet och då är hans uppdrag att analysera och värdera om det är något som han behöver delge bänken. Sedan VM i Ryssland förra året har man nu möjlighet att ha kontakt med bänken.



- Det har vi jobbat med under våren och tagit fram ett arbetssätt där vi dels kan ha kommunikation via radio, dels att jag kan skicka bilder och klipp med en ritning eller en text som förklarar vad jag tycker att vi behöver titta på i vårt spel. Sedan värderas ju det givetvis av förbundskaptenerna, säger han.



- Efter matchen så är det att bryta ner matcherna. Dels koda matchen, dels ta fram en matchrapport som framför allt delger våra förbundskaptener, och tillsammans titta på materialet och värdera vilka delar i vårt spel som vi kan ta med oss till nästa samling, vad vi behöver återkoppla till spelarna och så vidare.



Jag gissar att du är den i hela landslaget som får minst sömn i Frankrike?

- Det är nog en väldigt bra gissning.



Det är vanligast att lag, framför allt landslag, har scouter som bevakar och studerar motståndare. Under VM i Ryssland hade herrlandslaget Lasse Jacobsson, Roger Sandberg och Tom Prahl.



Det känns som ganska mycket jobb och ett tungt ansvar för dig att ni inte har scouter?

- Ja och det är det. Vi har ju valt en annan approach till det här. Nu under VM har vi ytterligare en matchanalytiker (Sebastian Borg) som åker med laget och som jobbar tillsammans med mig och som kommer avlasta mig under direkt arbete med laget. När vi var i Båstad så var han på plats i Frankrike och kollade på Thailand som vi ska möta. Sedan åkte han till Tyskland och kollade på Chile, säger Eriksson.



Under VM kommer U23-landslagets förbundskapten Ulf Kristiansson att vara bevakare och det är det klassiska scoutuppdraget.



- Det vi ser med hans roll är att kunna tillföra det där lilla extra som vi kanske kan få när man ser matcherna live. Vi är av åsikten att vi kan göra allt förberedande arbete via video eftersom vi har så bra tillgång till matcher i dag. Så ”Uffe” har den rollen under turneringen och kommer att röra sig lite in och ut från laget. Han kommer att se ungefär en match per dag under gruppspelet. Under slutspelet så ju längre vi avancerar ju mer kommer vi att utvärdera hans roll och vart han kommer ta vägen.



- Sedan har vi Andreas Janmyr som sitter i Stockholm och som med ett annat perspektiv på saker och ting, utan att vara mitt inne i ett brinnande mästerskap, kan i lugn och ro gå igenom matcher, och framför allt förbereda material inför ett slutspel.



Varför är det här upplägget bra?

- Det vi upplever som en styrka för oss är att vi inte behöver vänta in någon person som ska förflytta sig från punkt a till punkt b hela tiden utan att vi löpande kan arbeta med grejerna under turneringen. Även om scouter kan vara väldigt bra att ha, och det är därför vi har ”Uffe” också, för att ha den funktionen med oss. Men det blir också en utmaning att flytta de här personerna över landet och från ställe till ställe. Och för att de här personerna ska ha tid att bearbeta matcherna och landa i en analys så känner vi att då är det bättre att vi jobbar på det sättet som vi gör.

Är rena scouter överflödigt eller hade det varit bra för er att ha det?

- Jag skulle inte vilja säga att det är överflödigt. Det kan absolut ha en funktion om man väljer att bygga sitt arbetssätt kring det. Vi har valt att bygga vårt arbetssätt på ett annat sätt. Utifrån hur vi har lagt upp det inför det här mästerskapet är det optimalt där vi står idag och också utifrån där vi kommer ifrån. Vi har haft ett sätt under VM-kvalet som vi har utvecklat och som vi har varit väldigt nöjda med. Då känner vi att det inte finns någon poäng med att ändra i hur vi arbetar med motståndarbevakning kring ett VM-slutspel.



Hade det ultimata varit att ha rena scouter?

- Jag är väldigt nöjd med det vägvalet vi har tagit och för min del känner jag att det här är optimalt. Jag tror att vi kommer att ha väldigt goda förutsättningar att ligga långt fram och kanske till och med längre fram när det kommer till ett potentiellt slutspel med våra motståndare än vad vi hade gjort med rena scouter. För nu har vi personer som direkt när vi vet att det kan bli aktuellt att möta det här laget i åttondelsfinal, kan sätta sig ner och gå igenom deras matcher, inte bara i VM utan även inför VM. Det är svårt när man bara har rena scouter.