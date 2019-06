Dokument: Alex Morgan - VM:s enda globala superstjärna: "Gjort en fantastisk resa"

Under 2012-2017 var Pia Sundhage förbundskapten för USA och tog efter det över Sverige. På torsdagen möts lagen i VM och det är inte konstigt att det är speciellt för Sundhage som har känslor för båda.



- Jag känner ju Jill (Ellis, förbundskapten) väldigt väl. She made me look good. Det är en bra person och en bra tränare. Kunnig. Lite svag är jag för USA och det är mycket tack vare henne. Sedan gillar jag stilen när man öser på framåt och den här kraftfullheten som finns och vinnarmentaliteten som man har skapat. Jag bara gled med där. "It's a privilege to play under pressure", sa man väldigt ofta och det smittade av sig, säger Sundhage till Fotbollskanalen.



När Pia Sundhage börjar prata om USA kommer hon snabbt in på en av lagets spelare.



- Ta en sådan som Alex Morgan. Jag är så glad över att jag fick vara där och såg henne första gången i U20-VM i Chile och plockade sedan med henne till sin första landskamp. Hon var med 2011 och fick hoppa in. I början använde vi henne som inhoppare men hon tyckte att hon skulle spela från start. Hela hennes resa och utveckling… oj, oj, oj, säger Sundhage.



Efter att Pia Sundhage tog ut Alex Morgan i landslaget har den 29-årige anfallaren i dag vunnit ligaguld i USA och Frankrike. Hon har vunnit VM, OS och Champions League. Hon har fyra gånger utsetts till årets spelare i Concacaf (Nord- och Centralamerikas samt Karibiens fotbollsförbund), två gånger blivit årets spelare i USA och gjort 106 mål på 164 landskamper.

Alex Morgans karriär är både imponerande och fascinerande. Hon växte upp i Kalifornien och började spela fotboll ganska sent. Från början var det friidrott och gymnastik som var favoritidrotterna, och fotboll var mest på skoj.



Men efter ett tag var det en tränare för en lokal fotbollsklubb som tyckte att Morgan hade talang och tre år senare hade hon tilldelats ett fotbollsstipendium på University of California, Berkeley.



Alex Morgan anpassade sig snabbt och utvecklades i en rasande fart. Hon toppade skytteligan för universitetets fotbollslag och när hon gick ut hade hon dels tagit stora kliv som spelare, dels tagit en bra examen i politisk ekonomi.

Morgan blev den första från det universitetet att bli toppdraftad i damernas professionella liga och det var då hon upptäcktes av den dåvarande förbundskaptenen Pia Sundhage.



- Hon gick hela tiden rakt på mål och var helt orädd. Hon var en stor talang som nu har gjort en fantastisk resa, säger Sundhage.

Alex Morgan visade att hon även klarade av att leverera på internationell nivå och blev snabbt väldigt populär i USA. Både för sitt fotbollsspelande men också för saker hon gjorde vid sidan av planen.



Två år efter att hon blivit professionell fotbollsspelare hade hon publicerat en serie böcker om fotboll för tonårstjejer som fick bra kritik. Hon sa att hon gjorde det för att inspirera unga tjejer.



Plötsligt började stora företag höra av sig och ville samarbeta, och förutom att hon i dag påstås tjäna ungefär 4,3 miljoner kronor om året för att spela i landslaget och i klubben Orlando Pride så drar hon även in ungefär 28 miljoner kronor i samarbeten med kommersiella företag som Nike, Coca Cola and Panasonic.



Dessutom har hon 6,3 miljoner följare på Instagram, vilket är 5,4 miljoner fler än den som har näst flest följare i USA:s landslag.



Lönen är bra för en kvinna inom fotbollen, men fortfarande långt efter herrarnas stjärnor.



Trots att Morgan är ekonomiskt oberoende och damfotbollens kanske enda globala superstjärna så verkar hon vara solidarisk. Som en av Amerikas populäraste idrottare använder hon dels sin plattform till att ge pengar till välgörenhet, dels till att använda sin röst för att skapa förändring så att tjejer och killar behandlas på samma sätt.

Efter VM-guldet 2015 hade landslaget kollektivavtalsförhandlingar med det amerikanska fotbollförbundet, något som slutade med att Alex Morgan och fyra av hennes lagkamrater anmälde förbundet för lönediskriminering.



De amerikanska fotbollsdamerna har vunnit sammanlagt 12 mästerskapsmedaljer och är det mest framgångsrika laget i både VM- och OS-historien. De är mer framgångsrikt än herrarna och har bland annat vunnit tre VM- och fyra OS-guld. Herrarnas främsta placering är från VM 1930 då laget slutade trea, och herrarna lyckades inte ta sig till VM 2018.

Damerna lockar också en större tv-publik än herrarna i USA och VM-finalen 2015 mellan USA och Japan är den mest sedda fotbollsmatchen i USA med hela 25,4 miljoner tv-tittare.



Men tre år efter att förbundet anmäldes så menade spelarna att inget hade hänt, och tre månader innan VM i Frankrike gick därför 28 landslagsspelare vidare och stämde förbundet för könsdiskriminering.



Ur stämningsansökan framgick spelarnas missnöje med förbundet och de ansåg sig ha sämre förutsättningar, sämre träningsmöjligheter, sämre researrangemang och sämre betalt än de amerikanska herrarna.



När Pia Sundhage får frågan om vad Alex Morgan har betytt för damfotbollen så ler hon.



- Det är så roligt för Abby Wambach sa till mig att hennes stora idol var Mia Hamm. Om du tänker allt det som Mia Hamm har gjort för fotbollen i USA med Nike-kontrakt och det ena med det tredje. Abby ville vara som Mia Hamm, vilket jag tyckte var konstigt för Abby är inte alls likadan som Mia Hamm. Det är olika fotbollsspelare. Men när hon sa så då menade hon det här med att vara en förebild. Båda är bra på sitt eget varumärke, säger Sundhage och fortsätter:



- Exakt samma sak är det för Alex, att de har en sådan respekt för vinnare. Man sätter vinnare på piedestal och försöker att ta sig dit. Lite annorlunda jämfört med Sverige. Så först Mia Hamm, sedan Abby Wambach och nu kommer då Alex Morgan. De här tre är otroligt viktiga för fotbollen i USA.



- Det förvånar mig med lilla Alex, att hon gick fram med knuten näve och in på fotbollförbundet och sa att vi ska ha det här och det här och det här. Det har hon inte bara gjort så. För när hon var 20 år så var hon mer tillbakadragen. Men det här har ju andra lärt henne, som Mia Hamm, Julie Foudy, Abby Wambach, Kristine Lilly och de här som har pushat, och hon har fått styrka av det och det är det som fotboll handlar om, att alltid ha någon som har gått före dig och som pushar. Det har hon gjort kanonbra. Nu har hon till exempel 6,3 miljoner följare på Instagram.



Tack vare Alex Morgan och några av hennes lagkamrater har stora kliv tagits i USA, vilket har gett ringar på vattnet och spelare i andra länder har tagit efter och också satt press på sina förbund.



- Det är fantastiskt att se så många kvinnor som ger sig själva det värde de förtjänar och se vilken förändring de kan åstadkomma genom att ta sig ur sin bekvämlighetszon, vilket inte är så lätt utan ganska skrämmande, säger Morgan till SVT.



- Jag hoppas att det fortsätter att sprida sig nu när det har fått fart. Förändringen sker, men den går fortfarande alldeles för långsamt. Om inte folk som har en plattform höjer sin röst i de här frågorna så blir det ingen förändring. Jag vill fortsätta göra mig hörd i viktiga frågor.



I september 2017 blev Alex Morgan, tillsammans med landslagskompisen Megan Rapinoe, första amerikanska fotbollsspelarna att gå med i Manchester United-mittfältaren Juan Matas initiativ, Common Goal, där fotbollsspelare skänker en procent av sin inkomst till projekt som gör skillnad.



- Jag anser att vi kvinnor alltid ska bli respekterade och bli behandlade på samma sätt som män blir. Så jag kände direkt att det här var en plikt att representera kvinnor på den här plattformen och att använda fotbollen för att ta itu med några av världens största sociala utmaningar, sa Morgan till Forbes.

I Common Goal kan man välja mellan olika projekt var man vill lägga sina pengar. När Alex Morgan kollade på listan så var det en organisation som stack ut, Jambo Bukoba, som arbetar med barn, speciellt med flickor, i Tanzania och som använder idrott för att förbättra utbildning, hälsa och jämställdhet. Och i december 2017 reste hon till Tanzania och höll i utbildningar och träffade skolbarn.

- Jag blev helt tagen av hur fantastiska de var och över att höra deras historier och alla utmaningar de ställs inför, sa Morgan.



Det här är bara några av alla projekt och strider som Alex Morgan har varit och är involverad i.



Nu är hon i Frankrike och gör allt för att ta sitt andra VM-guld. Där har hon också hamnat i en debatt. I första matchen besegrade USA Thailand med 13-0. Morgan gjorde fem av målen och fick hård kritik för hennes sätta att fira sina fullträffar.



Respektlöst, struntar i Fair play och äcklande var några av sakerna som nämndes.



- Jag förstår inte kritiken. Det här är mål som vi har drömt om under hela våra liv, sa Morgan.



- Jag kunde inte ha drömt om att göra fem mål för mitt land i ett VM. Jag är glad och väljer att ignorera de här negativa kommentarerna.

När domaren blåste av matchen mot Thailand tröstade Alex Morgan samtliga thailändska spelare som var på planen, främst målvakten Sukanya Chor Charoenying.



- Hennes ord betydde mycket, sa målvakten.



Mot Chile valde förbundskapten Jill Ellis att vila Alex Morgan och sex andra som startade mot Thailand. Allt för att vara så väl förberedda som möjligt till gruppfinalen mot Sverige.

Hur det går står skrivet i stjärnorna. Men en sak kan vi nog vara säkra på: om Alex Morgan gör mål så lär hon inte hålla tillbaka sina känslor.

Sveriges match mot USA visas på TV4, C More Fotboll och streamas på cmore.se. Sändningsstart 20.00, matchstart 21.00.