FEM SPANINGAR: "Frankrikes tre stjärnor klev fram när Sydkorea blev utklassat"

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Ladda ner Fotbollskanalens app via Google Play.

Parc de Princess kokade

Det var fullsatt (45 261) och arenan kokade. Det var stolta landslagsspelare som klev in på planen och ställde upp till Marseljäsen. Lagkapten Amandine Henry var nära tårarna. Sedan gick hemmaspelarna ut och körde över Sydkorea, gjorde ett snabbt mål och fick nästan arenan att lyfta.



VM drog igång och Frankrike satte ribban högt

Det var inget snack om saken. Frankrike körde över Sydkorea fullständigt. Hemmalaget hade ett vasst försvarsspel och stressade och pressade sönder Sydkorea. Så kom 1-0 till när Amandine Henry efter nio minuter pressade högt och bröt, kom ner till höger och satte bollen snett bakåt till Eugenie Le Sommer som efter tryckte in matchens första mål.



Sydkorea kom knappt över sin egen planhalva i den första halvleken och hade bara en hörna. Man klarade inte av att sätta hemmalaget på prov.



Två mål på fasta situationer i den första halvleken, båda av Wendie Renard, gjorde att det stod hela 3-0 i halvtid.

Först slog Gaëtane Thiney hörnan som Renard nickade in. Sedan slog Amel Majri en hörna från andra sidan som Renard nickade in igen.

Stjärnorna klev fram

Amandine Henry, Eugenie Le Sommer och Wendie Renard är Frankrikes tre största stjärnor. I VM-premiären var det trion som klev fram när det behövdes och gjorde lagets fyra mål. Bäst på planen var Henry som både var bra i presspelet och i passningsspelet. Vid 1-0 var det hon som pressade, bröt, tog sig framåt och assisterade. Henry droppade gärna ner mot positionen som vänsterback och hämtade boll och utgick därifrån och byggde upp lagets spel. Med fem minuter kvar av matchen fick hon fastställa slutresultatet. Lagkaptenen drev boll utanför Sydkoreas straffområde, motståndarna glömde av att pressa utan tittade på när Henry måttade och måttade innan och smekte in bollen i bortre hörnet.



Kommer petningen betyda något för Frankrikes harmoni?

Valérie Gauvin skulle ha spelat från start – men petades på grund av disciplinära skäl. Anledningen ska ha varit att hon kom sent till två samlingar och därför straffades hon med att bänkas i VM-premiären. När lagen kom ut till nationalsångerna sågs Gauvin gråtandes på planen. Frågan är om det kan rubba harmonin i gruppen trots 4-0-segern mot Sydkorea? Gauvin kom in efter 70 minuter när det stod 3-0.



Hur är Frankrikes defensiva djupledsspel?

Sydkorea klarade inte av att stå upp mot Frankrike. Men det var en situation i andra halvlek som ändå var lite intressant. Sydkorea fick bollen på egen planhalva. Frankrike hade som vanligt klivit högt upp med backlinjen och då satte Sydkorea bollen i djupet, bakom deras backlinje. Frankrike fick problem och Sydkorea kom till avslut. Inget snack om att Frankrike är vasst i offensiven och att presspelet är bra, men av det ska bli intressant att se hur man mot bra motstånd klarar av det defensiva djupledsspelet.