Fifas arbete större än någonsin mot matchfixning vid ett dam-VM

Mästerskap på damsidan växer hela tiden. Nu har Fifa ett större arbete mot matchfixning än någonsin tidigare vid ett dam-VM, rapporterar The New Tork Times.

Damfotbollen har i flera olika avseenden under senaste åren växt rejält på flera olika håll i världen. Ett exempel är att fler europeiska storklubbar på herrsidan väljer att satsa pengar på sina damlag, medan ett annat exempel är att Fifa ökade prispengarna i VM 2019 från 15 miljoner dollar 2015, 135 miljoner kronor, till 30 miljoner dollar, 270 miljoner kronor, i sommarens mästerskap.

Nu rapporterar The New York Times att intresset även ökat för spel på damfotboll och att miljoner dollar läggs på spel under VM 2019. Tidningen skriver att det är svårt att finna exakta uppskattningar på hur mycket pengar som satsas, men när Kamerun mötte Holland i lördags, så satsades över en miljon dollar på en enda brittisk spelsajt.

Det ökar samtidigt också risken för matchfixning, ett problem över stora delar av fotbollsvärlden - och något som även Fifa tagit på större allvar inför sommarens världsmästerskap på damsidan.

Fifas integritetschef Vincent Ven berättar för The New York Times att det internationella fotbollsförbundets arbete mot matchfixning, vid ett dam-VM, är det mest omfattande någonsin till den här sommarens VM i Frankrike.

- Det är första gången som vi samlat så här många intressenter runt ett bord. Fifa arbetar med Interpol, fransk polis, nationella åklagarmyndigheter och Frankrikes spelregulator. Evenemanget har även tagit FBI till Frankrike, säger han bland annat till The New York Times.

Tidningen rapporterar vidare att Fifa även har människor på plats i Paris på ett övervakningscentrum för att se över om det sker misstänka spelmönster.