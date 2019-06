Fischer rasar mot tyska tidningen: ”Det är 2019 - kom igen!”

Tyskland fick slita hårt för att ta alla tre poäng mot Kina i öppningsmatchen av VM. Det tog över en timmes spel innan Giulia Gwinn spräckte nollan med ett hårt distansskott, något som räckte för segern.

Tyska tidningen Bild valde då att rubriksätta en artikel med orden: ”En ful seger tack vare vår snyggaste”.

Den rubriken får flera personer att reagera. Bland dem är svenska landslagsstjärnan Nilla Fischer.

”Det är 2019 BILD, kom igen! Det gör mig rasande!” skriver landslagsförsvararen på Twitter.

Även Abby Wambach och Aly Wagner, båda tidigare landslagsspelare i USA, reagerar kraftigt mot rubriken.

”Vad i självaste…” skriver Wambach medan Wagner menar att ”Det här kan inte vara 2019”.

I artikeln har Gwinns lagkamrat Alexandra Popp blivit intervjuad där anfallaren säger att matchvinnaren är mån om sitt utseende.

- Giuli är den vackraste (i laget). Hon är väldigt mån om sitt utseende, särskilt över hur hennes hår ligger, säger Popp enligt Bild.

It's 2019 @BILD , come on!! 🤬 Makes me furious! pic.twitter.com/xfRRFLEAaJ