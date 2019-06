Förbundskaptenen efter 19-åringens mål: "Hon visade vad hon är kapabel till"

Tyskland besegrade Kina, om än knappt. Det var först i matchens andra akt som 19-årige Giulia Gwinn satte dit det avgörande 1-0-målet från distans.

Efter matchen var förbundskapten Martina Voss-Tecklenburg nöjd med talangens insats.

- Giulia Gwinn blev bättre och bättre i matchen och det var väldigt viktigt att de unga spelarna fick spela den här viktiga matchen. Nu har de erfarenhet och vet hur det är att spela en VM-match med alla svårigheter som det innebär. Det var väldigt bra att Gwinn gjorde målet, det gav henne stort självförtroende och hon visade vad hon är kapabel till, säger Voss-Tecklenburg enligt Fifas hemsida.

Gwinn var också inne på att målet innebär vind i seglen.

- Det är så klart speciellt att inleda ett VM med ett mål som det. Det kommer att ge mig stort självförtroende, men det viktigaste är att vi tog tre poäng, säger hon enligt det tyska fotbollsförbundets Twitterkonto.

💬 Match-winner Giulia #Gwinn: "It's obviously special to start the World Cup by scoring a goal like that. It will give me a lot of confidence, but the most important thing is to have gotten the three points."



