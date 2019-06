Från farlig sjukdom till en av VM:s bästa på fem månader – Tysklands stjärna är bara glad över att vara med: "Jag är stolt"

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Almuth Schults meritlista talar för sig själv. Målvakten har vunnit Bundesliga fyra gånger och tyska cupen fem med Wolfsburg. Hon har också vunnit Champions League och utsetts till världens bästa målvakt.

28-åringen är en av Tysklands viktigaste spelare och hon har inte släppt in ett enda mål i VM.

Imponerande.

Speciellt med tanke på att hon för fem månader sedan var osäker på om hon skulle kunna spela mästerskapet.

I slutet av januari var Wolfsburg på träningsläger i Portugal när Schult plötsligt fick hög feber och inflammation i benhinnorna och tandköttet.



Efter sex dagar hade det inte blivit bättre och då åkte hon till sjukhus. Läkarna kunde först inte konstatera vad Schult drabbats av och skickade därför bilder och prover till Tyskland.



Då kom beskedet att hon drabbats av mässlingen, som för vuxna kan vara en väldigt farlig sjukdom.



- Jag var så trött, kunde inte äta, tappade i vikt och kunde inte läsa eller titta på teve. Jag orkade ingenting, har Schult sagt till tysk media.



Efter flera veckor började hon äntligen friskna till och då blev hon helt slut av att bara promenera.

- Jag är sällan skadad eller sjuk så det var ett väldigt bakslag. När jag äntligen fick börja träna igen så hade jag svårt att kommunicera på grund av inflammationen i munnen, har Schult sagt.



Men hon lyckades bli frisk till slut. Nästan två månader efter att hon blev sjuk så var hon tillbaka i Bundesliga och stod de sex sista matcherna när laget var starkare än Bayern München och tog ännu ett ligaguld.

Almuth Schult säger att hon bara är glad över att kunna spela med landslaget i VM. Hon har en viktig roll i lördagens kvartsfinal mot Sverige.

Schult är en nyckelspelare och vill inte släppa in sitt första mål i turneringen.



- Jag är stolt över att ha tagit mig hit. Jag hade mycket problem under det senaste halvåret, men det är en ära att vara här nu och representera Tyskland, säger hon.



För Almuth Schult blir det ett speciellt möte på lördag. Då ställs hon mot sin nära vän Nilla Fischer.



- Jag och Nilla har delat rum i sex år. Det blir ett speciellt möte för oss. Nilla har ju bytt klubb nu så det här kanske blir sista gången som vi är på samma fotbollsplan, säger Schult.



- Vi har haft kontakt under turneringen. Vi ville mötas i finalen, men nu blir det i kvartsfinalen. En av oss kommer att gå vidare.

Mötet mellan Sverige och Tyskland visas på TV4 och på C More/cmore.se med sändningsstart 17.00 på lördag. Avspark 18.30.