JUST NU: Drömstart för Australien - Kerr nickar in 1-0

Foto: C More.

Australien gör en del förändringar gentemot senaste 3-2-vinsten mot Brasilien. Bland annat Tameka Yallop och Caitlin Foord på bänken medan spelare som Karly Roestbakken och Lisa De Vanna får chansen från start.

Australien öppnade starkt och efter dryga kvtio minuter spräckte "The Matildas" nollan. Bollen skickades in från vänster och i straffområdet befann sig Sam Kerr, som nickade in 1-0. Där och då stod laget på sex poäng totalt i gruppspelet och befann sig före Brasilien, som enbart hade fyra.

Startlelvor:

Jamaica: McClure - Campbell, Plummer, Swaby, Blackwood - Matthews, Patterson, Swaby, Cameron - Shaw, Grey.

Australien: Williams - Carpenter, Kennedy, Catley, Roestbakken - Gorry, Van Egmond, Logarzo - Gielnik, Kerr, De Vanna.

Matchen mellan Jamaica och Australien visas på Sportkanalen och cmore.se. Matchstart 21.00, sändningen börjar 20.50.