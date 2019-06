Marozsan kommer spela mot Blågult - frågan är hur mycket: "Får in en världsklasspelare"

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

På lördag väntar en riktig mardrömsmotståndare för Sveriges del då man i VM-kvartsfinalen ställs mot Tyskland. Tyskland har historiskt sett varit ett riktigt spöke för Sverige - och de senaste mötena mellan lagen är ingen rolig läsning för svensk del.

Dessutom får Tyskland till matchen mot Blågult tillbaka storstjärnan Dzsenifer Marozsan, till vardags i franska Lyon. Marozsan bröt ena tån i premiären mot Kina, men till till Sverige-matchen är hon åter tillbaka.

Dåligt för Sverige - även om förbundskapten Martina Voss-Tecklenburg ännu inte bestämt sig för om hon ska spela sin stjärna från start eller inte.

- Just nu är läget så att hon kommer spela. Vi vet dock inte om hon kommer starta eller hoppa in under matchens gång. Det återstår att se hur träningsbelastningen tar på henne. Tån förblir bruten, säger Voss-Tecklenburg till tidningen Bild.

Tidningen skriver att Marozsans fot kan tejpas och att Lyon-stjärnan eventuellt kan komma att spela på smärtstillande mot Blågult.

Oavsett hur mycket speltid det blir menar Voss-Tecklenburg att Marozsan tillför ytterligare en nivå.

- Vi får med henne en världsklasspelare på planen som kommer ge oss lugn i spelet och kvalitet.

Mötet mellan Sverige och Tyskland visas på TV4 och på C More/cmore.se med sändningsstart 17.00 på lördag. Avspark 18.00.