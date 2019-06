MOTSTÅNDARKOLLEN CHILE: Underdogs med en superstjärna i mål

Den här artikeln publiceras som en del av The Guardians nätverk av redaktioner runt om i världen där redaktioner från VM:s deltagarländer bidrar med sin expertis för just sitt land - och där Fotbollskanalen är svensk representant.

Översikt

Chile styrde mot VM i 4-3-3-formation, men det skulle inte vara någon jätteskräll om förbundskapten José Letelier väljer att spela 4-4-2 i några nyckelmatcher eller i perioder i gruppspelsmatcherna. Matchplanen består allt som oftast av ett stort bollinnehav – och att hota motståndarna längs kanterna med hjälp av yttrarna Yanara Aedo och Maria José Rojas. Trots att Chile i egenskap av mästerskapsdebutant får ses som underdogs så står Letelier fast vid att de ska spela sitt vanliga frimodiga spel.

Målvakten Christiane Endler är ankaret som ger backlinjen självförtroendet att starta anfallen och Sevillamittfältaren Karen Araya är lagets motor och ser till att balansen mellan försvar och anfall upprätthålls. Bredvid Araya hittar vi Sevillakompisen Francisca Lara som väckt uppmärksamhet med sina potenta långskott.

I anfallet kommer är planen att Valenciaanfallaren Aedo med sin spelskicklighet ska hitta utrymme för forwardskollegan Daniela Zamora. Startelvan kommer sannolikt bestå av en blandning av rutin i form av de spelare som gick till finalspel i Copa America 2018 och några nytillskott. Letelier är så illa tvungen att hitta rätt ersättare till två spelare som annars sannolikt hade startar: Försvararna Carla Guerrero som är skadad och Geraldine Leyton som nyligen plötsligt bestämde sig för att sluta i landslaget.

Svagheter då? Jämfört med andra topplag brister det ibland rent fysiskt – något som blev uppenbart i förlusten mot USA och den brutala0-7-förlusten mot Nederländerna nyligen. För att väga upp det fysiska underläget försöker chilenskorna att så mycket som möjligt hålla i bollen och förlita sig på sin fina teknik.

Chile var dessutom väldigt farliga på hörnor i Copa America 2018 – men frågan är om det kommer att fungera lika bra mot större och starkare lag som nu väntar VM.

Förbundskapten

José Letelier var målvakt under sin spelarkarriär och van Copa Libertadores med chilenska Colo Colo 1991, en av de största framgångarna för chilensk klubbfotboll – och elva år senare gjorde han om bedriften, men den här gången som tränare för Colo Colos damlag som han dessutom vann tio inhemska titlar med innan han tog över som förbundskapten och blev historisk genom att ta detta chilenska landslag till sitt första VM. En udda detalj i Leteliers karriär är att efter att peruanska laget Alianza de Lima förlorade spelare i en flygkrasch 1987 lånades han ut gratis från Colo Colo för att hjälpa Lima-klubben att få ihop fullt lag efter kraschen.

Stjärna

PSG:s Christiane Endler är Chiles särklass mest kända och rutinerade spelare. Den 27-årige landslagskaptenen utsågs nyligen till franska ligans bästa målvakt och rankades som sjätte bästa målvakt I världen av IFFHS 2018. Hon har fungerat som en dörröppnare i den europeiska fotbollen för andra chilenska spelare. Endler har spelat för bland andra Colo Colo, Chelsea och Valencia tidigare och har utmärkta reflexer och är bra på att rädda straffar.

Visste du att?

Geraldine Leyton, nu tillbaka i chilensk klubbfotboll, var förstavalet på vänsterbacksplatsen fram tills år då hon plötsligt valde att sluta med landslagsspel. 2019 började tufft för henne – hon upphävde sitt kontrakt med spanska Huelva i januari och strax därefter meddelade hon via sitt Instagramkonto att hon slutar i landslaget. ”Jag försökte, men det går inte. Är man inte där mentalt så fungerar det inte”, skrev hon.

Chilensk dafotboll – en kort historik

Damfotboll flög mestadels under radarn i Chile sedan slutet på 1950-talet fram tills spanjorskan Marta Tejedor tog över som förbundskapten 2007. För sitt arbete med att förändra synen på vad chilensk fotboll kunde göra jämfördes hon med dåvarande förbundskaptenen för herrlandslaget, Marcelo Bielsa.

Med Tejedor vid rodret spelade Chile U20 VM på hemmaplan och kom på 14:e plats med ett lag som bland andra innehöll Christiane Endler, Karen Araya och Daniela Zamora som nu ska spela Chiles första senior-VM.

Chile stod också som värd för Copa America 2018 och tog sig obesegrat till finalspelet (some spelades i gruppspelsformat med fyra lag) och kom tvåa bakom Brasilien. De tog sig till sitt första VM genom att slå Argentina med 4-0 i sista matchen.

Efter Copa America-sucén flyttade flera landslagsspelare till europeiska klubbar eller andra sydamerikanska toppklubbar. Endler är nyckelspelare i PSG, Aedo briljerar i Valencia – likat Lara och Araya gör i Sevilla. Faktum är att av de 23 spelare som togs ut till träningslandskamperna mot Skottland och Nederländerna spelar bara åtta för klubbar i den chilenska ligan.

Chilenska högsta ligan består av 14 lag och har dominerats av Colo Colo som vunnit 13 titlar sedan 2008, och som dessutom har vunnit Chiles enda Copa Libertadores.

Vem kommer att överraska oss under VM?

28-årige Sevillamittfältaren Karen Arayahar mognat till en ledare för såväl Chiles defensiv och offensiv. Hon är en nyckelspelare i sitt klubblag där hon gör viktiga mål, som i derbyt mot Betis i april. Hennes idoler är Zinedine Zidane och Andrea Pirlo – men spelstilen påminner snarare om en annan chilensk box till box-mittfältare: Arturo Vidal.

Vad är en realistisk målsättning för Chile i VM?

Förbundskapten José Letelier uttryckte sig så här: Vårt mål är att vara konkurrenskraftiga. Att följa vår matchplan och försöka ta oss vidare från gruppspelet. Men först och främst måste vi vara helt redo för det här världsmästerskapet. But first, we need to be up for this World Cup.” Det summerar ganska bra förväntningarna på det chilenska laget. En turnering med mersmak för fansen och kanske ha en chans på en åttondelsfinal.

Antal registrerade damspelare

727 seniorspelare i skrivande stund.

Samuel Ferreiro, Las Ultimas Noticias. Finns här på Twitter.

Översättning: Sven Bertil Liljegren

