MOTSTÅNDARKOLLEN THAILAND: "Låg bakom historiskt VM-deltagande - nyckelspelare mot Sverige"

Den här artikeln publiceras som en del av The Guardians nätverk av redaktioner runt om i världen där redaktioner från VM:s deltagarländer bidrar med sin expertis för just sitt land - och där Fotbollskanalen är svensk representant.

Översikt

VM I Frankrike blir Thailands andra VM-turnering efter debuten 2015 i Kanada. ”Chaba Kaew”, coachade av före detta landslagsspelaren Nuengruethai Sathongwien, blev historiska när de blev första thailändska seniorlag att kvala in till ett VM-slutspel i fotboll och tog dessutom sin första VM-seger någonsin när de slog Elfenbenskusten med 3-2.

Då den vinsten kompletterades med två 0-4-förluster mot Tyskland och Norge blev det inget vidare spel i turneringen, även om det bara var målskillnad som gjorde att de inte avancerade. Och i sommar är de alltså tillbaka i VM efter att ha kvalificerat sig genom att säkra en semifinalplats i asiatiska mästerskapen 2018. Avancemanget kom trots en 0-6-förlust mot Kina då de besegrade Jordanien med 6-1 och Filippinerna med 3-1.

Den thailändska spelartruppen är till stora delar samma besättning som spelade VM i Kanada för fyra år sedan med förbundskapten Nuengruethai vid rodret. Stommen i laget från 2015 med spelare som försvararna Duangnapa Sritala and Sunisa Srangthaisong, mittfältarna Rattikan Thongsombut and Taneekarn Dangda, och anfallarna Kanjana Sungngoen and Orathai Srimanee är fortfarande med. Ett nytillskott till mästerskapstruppen är thaiamerikanskan Suchawadee Nildhamrong (tidigare Miranda Nild) som studerar vid, och spelar för, University of California i Berkleley.

22-åringen är snabb och skicklig på att skapa chanser åt sina lagkamrater – och är en kandidat till att bli anfallspartner till Kanjana Sungngoen.

Rent storleksmässigt är de thailändska spelarna ganska små jämfört med visa av motståndarna – men det väger de upp med kamplust och hjärta, och är dessutom väldigt samspelta efter at ha spelat tillsammans så länge.

Men, Thailand har som bekant hamnat i en väldigt svår grupp med regerande världsmästaren USA och europeiska topplaget Sverige utöver Chile. Efter lottningen valde förbundskapten Nuengruethai emellertid att se glaset som halvfullt. ”Jag är inte orolig. Enda sättet för oss att bli bättre är att möta bra lag. Vi ska göra bra ifrån oss och göra ett bra intryck på den thailändska fotbollspubliken, och på thailändare runt om i välden som följer vårt lag.

Coach

Före detta landslagsspelaren Nuengruethai Sathongwien, 47, har coachat “Chaba Kaew” länge och var med om att ta landslaget till VM 2015 i Kanada. Hon fick överraskande sparken inför turneringen, men återvände som förbundskapten 2017 då hon ersatte före detta Manchester City-försvararen Spencer Prior.

Lagets stjärna

Anfallaren Kanjana Sungngoen har varit landslagsspelare sedan 2009 och har flera viktiga landslagsmål på meritlistan. Den 32-årige veteranen gjorde båda målen när Thailand slog Vietnam med 2-1 och säkrade ett historisk första VM-deltagande inför Kanada-VM 2015. Med sin snabbhet och sin rutin är hon en nyckelspelare för Thailand i sommarens VM.

Visste du att?

Silawan Intamee samlar på japanska Conan-dockor. Den 25-årige mittfältaren har en stor samling och har sagt att hon “kommer inte att sluta samla och siktar på att utöka samlingen ytterligare”.

Kort historisk för damfotboll i Thailand

Thailand är något av en föregångare inom asiatisk damfotboll. Laget var ett av sex deltagarländer i det första asiatiska mästerskapen för damer 1975 och kom då tvåa efter att ha förlorat mot Nya Zeeland med 1-3. De vann asiatiska mästerskapen 1983, men har sedan dess tappat mark mot Japan, Kina, Nordkorea och Sydkorea. De är emellertid fortfarande Sydostasiens mest framgångsrika landslag med flera regionala titlar och fem vinster i sydostasiatiska spelen.

För tio år sedan började resan tillbaka mot toppen när Nualphan Lamsam blev general manager för landslaget. Hon kommer från en av Thailands rikaste familjer och har haft en stor del i att landslaget är starkare än på länge. Hon har skjutit till pengar ur egen ficka och är en av Thailands mest kända personer och fungerar som landslagets ansikte utåt. Nualphan är dessutom ordförande för klubblaget Port som spelar i den thailändska högstaligan.

Vilken spelare kan överraska under VM?

Mittfältaren Suchawadee Nildhamrong som har en thailändsk pappa och amerikansk mamma är född och uppvuxen USA fick ett genombrott 2017 och utmärkte sig under asiatiska mästerskapen 2018. Hon är en stark och spelskicklig och är en av få i den thailändska truppen som rent fysiskt inte är i underläge mot sina motståndare.

Vad är realistiskt att förvänta sig av Thailand?

Två förluster och en vinst sågs som en jätteframgång i förra VM. Thailand får räkna med en förlust mot USA (detta skrevs inför turneringen red anm) och får vara nöjda om de kan få med sig något från matchen mot Chile. Skulle de ta sig vidare från grupspelet skulle det betraktas som en av de största sportsliga framgångarna någonsin i Thailand.

Wanchai Rujawongsanti, The Bangkok Post.

Översättning: Sven Bertil Liljegren