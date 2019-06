Rapinoe svarar på Trumps kritik: "Jag vill inte åka till Vita Huset"

Megan Rapinoe gjorde en intervju med magasinet Eight by Eight som har lett till reaktioner i USA. I ett klipp sa hon att hon inte var ett dugg intresserad av att besöka Vita huset ifall det amerikanska landslaget skulle vinna VM-guld i Frankrike. Det är oftast brukligt att idrottslag i USA gör när de vinner en stor turnering.

- Jag tänker inte åka till det där jävla Vita huset, säger USA-stjärnan i klippet.

- Vi kommer inte att bli inbjudna, det tvivlar jag på.

Rapinoe har även valt att protestera mot orättvisor i USA genom att i samband med att den amerikanska nationalsången spelats inför matcherna stå helt tyst istället för att sjunga med. Protesten ska även varit en aktion mot president Donald Trumps ledarskap.

Trump svarade på en fråga att han inte ansåg att det var ett lämpligt uppträdande men gick sedan ut på Twitter med en hårdare ton.

”Jag är en stor anhängare av det amerikanska laget och damernas landslag men Megan borde VINNA innan hon SNACKAR! Gör klart jobbet”, skriver han på Twitter.

På torsdagens presskonferens inför USA:s möte med Frankrike på fredagen valde Rapinoe att börja pressträffen med att läsa upp ett uttalande.

- Jag kan lika gärna kommentera det direkt så att vi kan komma till det fotbollsrelaterade. Jag står fast vid mina kommenterar att jag inte vill åka till Vita huset, med undantaget för svordomen. Min mamma var inte stolt över det, säger amerikanskan enligt Washington Post.

Hon menade att hon svarade med passion och att hon har en stor stolthet över att spelarna väljer att använda sin plattform till bra saker. Hon vill även arbeta för att hjälpa fotbollen och världen till att bli en bättre plats.

- Jag tror inte att jag vill åka dit och jag uppmuntrar mina lagkamrater att fundera länge över att låta den plattformen användas av en regering som inte känner samma saker som vi och som inte slåss för samma saker som vi slåss för, förklarade Rapinoe.

- Så, jag kommer lämna det ämnet där och jag är inte intresserad av att svara på några ytterligare frågor som inte handlar om fotboll. Vi kan återgå till den riktiga anledningen till att vi är här, vilket är en enorm match.

Vid ytterligare frågor om ämnet valde Rapinoe att inte svara.