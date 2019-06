Rekordnoteringen - brasilianskan spelar i sitt sjunde raka VM

Tidigare i år fyllde Formiga 41 år, sitt första VM-slutspel gjorde hon redan 1995 - innan många av deltagarna i årets turnering ens var födda.

När hon i dag fanns med från start i Brasiliens lag mot Jamaica blev det hennes sjunde raka VM-slutspel - en rekordnotering som ingen tidigare lyckats med vare sig på herr- eller damsidan.

Sedan tidigare har Formiga även en annan rekordnotering då hon spelat i samtliga OS där det förekommit damfotboll, det vill säga sedan Atlanta-OS 1996.

Till vardags spelar Formiga för PSG i franska ligan. Hon har tidigare varit i Sverige och spelat för Malmö FF:s damlag mellan 2004 och 2005.

