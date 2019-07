Scotts löfte inför Sverigematchen: "Ska rama in medaljen"

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Ladda ner Fotbollskanalens app via Google Play.

England kommer göra allt som står i sin makt. Jill Scott vill ha ytterligare en medalj. - Om vi vinner, så ska jag rama in den också, säger hon enligt The Guardian.

England föll i semifinalen mot USA. Det är den andra raka VM-semifinalen som laget förlorar. För fyra år sedan besegrade Japan England i matchens sista spark, men ändå fick ”lejoninnorna” med sig en medalj hem. England vann bronsmatchen mot Tyskland i förlängning. Något som Jill Scott hoppas att hon och hennes lagkamrater ska göra igen.

- Ett av mina stoltaste ögonblick är hur vi reste och gick och slog Tyskland i bronsmatchen. Jag ramade in min medalj och om vi vinner den här matchen, så ska jag rama in den också. Jag är förkrossad över att vi inte har gett vårt land en final att se fram emot, men vi vill avsluta med flaggan i topp, säger hon enligt The Guardian.

Bronsmatchen mellan Sverige och England på lördag sänds på TV4, C More Live och kan streamas på cmore.se. Sändningen börjar 16.00.