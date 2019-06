Stängdes av från landslaget - Solo går nu hårt åt förbundskaptenen inför VM

Den 11 juni går de regerande mästarna USA in i VM, då man ställs mot Thailand. Sedan väntar gruppspelsmatcher mot Sverige och Chile.

Men USA gör det utan målvakten Hope Solo, som var med och tog VM-guld senast.

Efter kvartsfinaluttåget mot Sverige i OS 2016 sa Hope nämligen att "vi spelade mot ett gäng fegisar", vilket ledde till att hon stängdes av från det amerikanska landslaget. Sedan dess har hon inte gjort en enda landskamp.

Inför USA:s VM-premiär riktar Solo skarp kritik mot förbundskaptenen Jill Ellis.

- Jill är inte en ledare. Hon förlitar sig på sina assisterande och kan inte hantera pressen, säger hon till BBC enligt Sports Illustrated.

- Att hennes brister inte syns beror på spelarnas kvalité. Det spelar egentligen ingen roll vem tränaren är - vårt landslag kommer att lösa det ändå.

USA:s möte med Thailand den 11 juni visas på TV 12, C More Fotboll kan kan streamas på C More.