Stor genomgång av alla lagen i VM – se vilka som är stjärnorna och vilken form nationerna har

GRUPP A

FRANKRIKE

Så har det gått: Värdnationen Frankrikes bästa VM-placering är fyra – 2011 (förlorade mot USA i semifinal). Nu är laget obesegrat sedan i februari.

Stjärnan: Lyons anfallsstjärna Eugenie Le Sommer. Har gjort 74 mål på 159 landskamper, och 257 mål på 291 matcher för Lyon som hon har vunnit Champions League med sex gånger.

Förväntningar: Världsfyra, hemmastöd och stjärnor som Le Sommer, Wendie Renard, Kadidiatou Diani och Valerie Gauvin. Förra sommaren vann Frankrikes herrar VM och nu vill damerna göra samma sak. Inget land har någonsin varit världsmästare samtidigt på dam- och herrsidan. Norge, Sydkorea och Nigeria i gruppen borde betyda en relativ enkel väg till slutspelet.





SYDKOREA

Så har det gått: Har aldrig tagit sig längre än till sextondelsfinal i VM och det var 2015. Förlorade sitt genrep med 0-1 mot Sverige. Släppte inte in ett enda mål i sin tuffa kvalgrupp, spelade oavgjort mot Australien och Japan som la beslag på de två första platserna. Sydkorea tog sig till VM efter play off-seger mot Filippinerna.

Stjärnan: Ji So-yun spelar till vardags med Magdalena Eriksson och Jonna Andersson i Chelsea. Hon är den som har gjort flest landslagsmål för Sydkorea. Mittfältaren har blivit utsedd till engelska ligans bästa spelare en gång och kommit med i årets lag hela fyra gånger.

Förväntningar: Tuff grupp med Frankrike och Norge, men efter att laget tog sig vidare till slutspel i det förra världsmästerskapet så har spelarna samlat på sig lite mer rutin. Men om laget tar sig till slutspel ska man vara nöjda.



NORGE

Så har det gått: Blev världsmästare 1995 och hade kunnat vara med som en joker här om man haft med sig världens bästa spelare, Ada Hegerberg. Men hon har tackat nej och då blir det såklart tuffare. Imponerande kval där laget vann gruppen före EM-mästaren Holland, vilket var Norges bästa kval någonsin. Lagets förbundskapten är svenske Martin Sjögren.

Stjärnan: Maren Mjelde spelar på mittfältet i Chelsea men är försvarare i landslaget. Kolla bara in frisparksmålet från VM 2015:

Förväntningar: Utan Ada Hegerberg är inte förväntningarna stora på Norge. Men det gör att laget smyger lite under radarn. För visst var det bra gjort att vinna kvalgruppen före Holland, och i anfallet öser Lisa-Marie Karlseng Utland in mål i både Rosengård och landslaget, och anfallskompisen Isabell Herlovsen är också vass i straffområdet. Norge borde ta sig vidare. 2015 åkte man ut i sextondelsfinal, det vore lyckat om laget tar sig längre än så nu.

Spelar i Sverige: Lisa-Marie Utland, anfallare i Rosengård, Frida Maanum, mittfältare i Linköping, Vilde Bøe Risa, mittfältare i Göteborg, Martin Sjögren, förbundskapten.



NIGERIA

Så har det gått: Kvartsfinal 1999 är Nigerias bästa placering i VM. Tog sig till VM efter straffsegrar i kvalets semifinal och final. Lagets förbundskapten är Thomas Dennerby.

Stjärnan: Asisat Oshoala. I januari skrev den 24-åriga anfallaren på ett låneavtal med Barcelona, och för en vecka sedan skrev hon på ett avtal som nu gör henne till Barcas spelare. Hon har utsetts till Afrikas bästa spelare tre år i rad.

Förväntningar: Dennerby har fått lite mer än ett år på sig att bygga ihop något spännande till VM. Men historiken talar inte för Nigeria som endast en gång har tagit sig till slutspel i ett världsmästerskap. Bra gjort om man tar sig till slutspel nu.

Spelar i Sverige: Ngozi Okobi-Okeoghene, mittfältare i Eskilstuna, Ayinde Halimatu, mittfältare i Eskilstuna, Rita Chikwelu, mittfältare i Kristianstad, Faith Ikidi Michael, back i Piteå, Ogonna Chukwudi, mittfältare i Djurgården, Anam Imo, anfallare i Rosengård, Osinachi Ohale, back i Växjö, Thomas Dennerby, förbundskapten.



GRUPP B



TYSKLAND

Så har det gått: Det enda laget som har två raka VM-titlar – 2003 och 2007. Världstvåan är en av favoriterna i VM. I kvalet blev det en överraskande förlust mot Island med 2-3 men sedan vann laget allt och hade 35 plusmål efter åtta matcher.

Stjärnan: Dzsenifer Marozsan har de två senaste åren utsetts till årets spelare i Tyskland. Den offensiva spelaren är till vardags i Lyon.

Förväntningar: En hypervass offensiv med Marozsan, 21-åriga Lea Schüller som har gjort åtta mål på sina 13 landskamper och lagkapten Alexandra Popp som har smällt in 46 mål på sina 96 landskamper. Favoriter i sin grupp där Spanien är största utmanaren. Vinner man gruppen väntar en grupptrea i sextondelsfinal innan en kvartsfinal väntar mot grupptvåan från antingen Sveriges grupp eller den med Holland och Kanada. Förväntningarna på Tyskland är höga och allt annat än en semifinal borde vara en besvikelse. Borde vara med och slåss om guldet.



SPANIEN

Så har det gått: VM 2015 var Spaniens första världsmästerskap och där slutade laget sist i gruppen. Det har hänt en del sedan dess. I kvalet till VM i Frankrike vann man alla matcherna i gruppen och hade en målskillnad på 25-2. På klubblagsnivå har Barcelona blivit ett av Europas bästa lag.

Stjärnan: Jennifer Hermoso är Spaniens målskytt. Eller vad sägs om 18 mål på 21 ligamatcher för Atletico Madrid och 30 mål på 74 landskamper. Spelade i Tyresö 2013.

Förväntningar: Imponerade stort i kvalet och innan VM har man oftast valt att spela mot toppmotstånd. Det blivit segrar mot Brasilien (10 i världen) och Kamerun (46 i världen), oavgjort mot Kanada (5 i världen) och Japan (7 i världen) och uddamålsförlust mot England (3 i världen). Se upp Tyskland, för Spanien har något bra på gång. Utmanar om gruppsegern. Med tanke på att laget aldrig har tagit sig till slutspel så borde förväntningarna vara ganska små, men ni vet Spanien och fotboll, där är förväntningarna alltid stora och så har det nu också blivit på damsidan efter de fina resultaten som börjat trilla in. Kvartsfinal är bra, men med spelare som Hermoso och Barcelona-duon Vicky Losada och Patri Guijarro så finns det kapacitet att gå ännu längre.



KINA

Så har det gått: Slutade tvåa i VM 1999. Sedan dess har det inte gått lika bra. Vann sin kvalgrupp enkelt, men det var också en svag grupp med Thailand, Filippinerna och Jordanien.

Stjärnan: Wang Shuang spelar till vardags på PSG:s mittfält och hon är den som är mest kreativ i Kina.

Förväntningar: Det vore lyckat att ta sig vidare till slutspel med tanke på att laget är i samma grupp som Tyskland och Spanien.



SYDAFRIKA

Så har det gått: Sydafrika skriver historia och gör sitt första VM. Slutade två i kvalet efter förlust på straffar mot Nigeria.

Stjärnan: Med sina 159 landskamper har ingen man eller kvinna gjort fler landskamper för Sydafrika än lagkapten Janine van Wyk. Pådrivaren i försvaret.

Förväntningar: Låga. Sydafrika har inte vunnit en match sedan november. Efter det har det på vägen till VM blivit sju förluster (bland annat 2-7 mot Norge) och tre oavgjorda. Ingen räknar med att laget ska ta sig vidare från gruppen.

Spelar i Sverige: Leandra Smeda, mittfältare i Vittsjö.



GRUPP C



AUSTRALIEN

Så har det gått: Tog sig till kvartsfinal i VM 2007, 2011 och 2015. Förlorade finalen i Asien Cup mot Japan.

Stjärnan: Sam Kerr. En av världens bästa spelare som nu är lagkapten för Australien i VM. Debuterade i landslaget som 15-åring och efter det har karriären gått spikrakt uppåt. Har gjort 18 ligamål på 22 matcher för Chicago Red Stars.

Förväntningar: Det har varit lite stökigt i truppen på grund av att Alen Stajcic fick lämna som förbundskapten i januari, och flera av spelarna blev chockade över beslutet. Men laget är rankat sexa i världen och har Sam Kerr i laget och med det kommer förväntningar. Laget har åkt ut i kvartsfinal i de tre senaste världsmästerskapen. Det hade inte varit tillräckligt bra den här gången.



ITALIEN

Så har det gått: Kvartsfinal 1991 är Italiens bästa VM-prestation. Vann sin kvalgrupp före Belgien. Där blev det bara en förlust och den kom när det var avgjort i den sista omgången mot just Belgien.

Stjärnan: Cristiana Girelli är lagets målskytt och spelar till vardags i Juventus.

Förväntningar: Efter att ha missat de fyra senaste världsmästerskapen var målet att ta sig till Frankrike. Men det har hänt en del inom italiensk damfotboll. Utvecklingen har gått fort framåt och stora klubbar börjar pumpa in pengar i damverksamheten. Tuff grupp med Australien och Brasilien, men med spelare som Girelli, Barbara Bonansea och kapten Sara Gama så har Italien chans att utmana om att ta sig vidare.



BRASILIEN

Så har det gått: Silver 2007 är bästa VM-prestationen. Övertygade i kvalet och vann samtliga sju matcher och hade 31-2 i målskillnad.

Stjärnan: Marta känner vi väl till efter hennes tid i Sverige. En av de bästa någonsin har gjort flest mål (15) någonsin i VM.

Förväntningar: Det är inte riktigt vad det har varit och 2015 åkte laget ut redan i sextondelsfinal. Men eftersom det är Brasilien så finns alltid förväntningarna och med tanke på att det är flera av veteranernas sista chans att ta guld så lär drivkraften finnas. Men, lurig grupp med Australien och Italien.



JAMAICA

Så har det gått: Jamaica skriver historia och gör sitt första VM. Jamaica hade inte något damlandslag i fotboll mellan åren 2008 och 2014. Men med stöd av Bob Marleys äldsta dotter, Cedella Marley, återuppstod "Reggae Girlz" 2014. Så det är en stark bedrift att som första nation från Karibien vara med i VM.

Stjärnan: Khadija Shaw gjorde 19 mål i kvalet och med det var hon bäst av alla som nu är i VM. 22-åriga Shaw tillhör University of Tennessee men har precis skrivit på ett avtal med Nike och jagas av flera toppklubbar.

Förväntningar: Uppförsbacken är brant med Brasilien, Australien och Italien i gruppen. Så det vore en jätteskräll om Jamaica tar sig till slutspel.



GRUPP D



ENGLAND

Så har det gått: Trea 2015 är Englands bästa VM. Sju segrar och en oavgjord och 29-1 i målskillnad i kvalet.

Stjärnan: Det finns flera offensivt duktiga spelare, men den som kanske var allra viktigast när laget vann SheBelieves cup var försvarsdirigenten och kaptenen Steph Houghton som till vardags är i Manchester City.

Förväntningar: Semifinal både VM 2015 och även i EM 2017. Seger över Brasilien och Japan och oavgjort mot USA i SheBelieves cup. Förväntningarna är stora och förbundskapten Phil Neville har varit kaxig och ökat på förväntningarna. Därför är det nästan ett misslyckande om man inte tar sig längre än semifinal den här gången.



ARGENTINA

Så har det gått: Sista plats i gruppen 2003 och 2007. Bättre än så har det aldrig gått för Argentina. I kvalet slutade man trea vilket var nära att det inte blev VM. Men seger över Panama i play off betydde att man var klart för första världsmästerskapet på 12 år. Argentina spelade inte en enda landskamp och hade inga ledare från 2015 till slutet av 2017 och anledningen var att spelarna strejkade på grund av att att man ansåg att förbundet förfördelade herrfotbollen.

Stjärnan: Anfallaren Sole Jaimes blev först från Argentina att vinna damernas Champions League när hennes Lyon besegrade Barcelona i finalen.

Förväntningar: Kämpade med att ta sig till VM, hade inget lag mellan 2015-2017 och på det en tuff grupp med England, Japan och Skottland. Det blir till att sikta på att sluta trea i gruppen, vilket skulle betyda landets bästa placering någonsin.



JAPAN

Så har det gått: Världsmästare 2011 och nu världssjua. Enkelt vidare från kvalet och i år flera fina resultat med seger mot Brasilien och oavgjort mot USA.

Stjärnan: Japans kapten Saki Kumagai avgjorde VM-finalen 2011 när hon satte den avgörande straffen mot USA. Sedan gjorde hon samma sak när Lyon vann Champions League 2016.

Förväntningar: Inte så många pratar om Japan när det kommer till vilket lag som kommer att vinna VM. Men det är ett bra lag med en mix av rutinerade spelare som har vunnit titlar och unga hungriga spelare. Japan har kapacitet att gå väldigt långt i turneringen.



SKOTTLAND

Så har det gått: Skottland skriver historia då det är lagets första VM. Det var något överraskande att laget vann sin kvalgrupp två poäng före Schweiz. En del fina resultat i år med segrar över Brasilien och Danmark.

Stjärnan: Kim Little är den som har gjort flest mål för Skottlands landslag.

Förväntningar: Underdog i gruppen som vill göra livet surt för England i den första matchen. Ett bra resultat där så finns chansen när Argentina väntar i sista omgången. Slutspel skulle vara en framgång.

Spelar i Sverige: Fiona Brown, anfallare i Rosengård, Shannon Lynn, målvakt i Vittsjö.



GRUPP E



KANADA

Så har det gått: Bästa VM-placering var 2003 då man slutade fyra. Slutade tvåa i sitt kval efter finalförlust med 0-2 mot USA.

Stjärnan: Christine Sinclair är lagkapten. 36-åringen har utsetts till årets spelare i Kanada hela 14 gånger. I VM behöver hon göra fyra mål för att slå Abby Wambachs internationella rekord på 184 mål.

Förväntningar: Låt er inte luras av att bästa VM-placeringen var fyra 2003 och att laget kom tvåa i det här kvalet. Kanada är nämligen världsfemma och har i år tagit fina segrar mot England, Sverige, Norge och Skottland. Sinclair kommer att vara oerhört sugen på att göra ett bra sista VM och hennes lagkamrater vill hjälpa till. Kanada blir en tuff nöt att knäcka för alla lag.

Spelar i Sverige: Sabrina D'Angelo, målvakt i Vittsjö, Shannon Woeller, back i Eskilstuna och Jenna Hellstrom, back i Kif Örebro.



NEDERLÄNDERNA

Så har det gått: Bästa VM-placeringen var sextondelsfinal 2015, och det var också lagets första världsmästerskap. 2017 vann laget EM på hemmaplan. Slutade tvåa, efter Norge, i sin kvalgrupp, men slog ut Danmark och Schweiz i play off.

Stjärnan: Många kandidater men vi väljer Barcelonas Lieke Martens. Sverigebekantingen utsågs till världens bästa spelare 2017.

Förväntningar: Trots att laget slutade tvåa i kvalgruppen så är förväntningarna höga i VM. Med spelare som Martens, Arsenals Vivianne Miedema och Shanice van de Sanden, som gjorde tre assist när Lyon vann Champions League-finalen mot Barcelona, så kan det här laget gå riktigt långt. En av favoriterna till att vinna allt.

Spelar i Sverige: Loes Geurts, målvakt i Göteborg.



KAMERUN

Så har det gått: Sextondelsfinal 2015 var Kameruns bästa placering då det var deras första världsmästerskap. Slutade trea i kvalet – efter Nigeria och Sydafrika – efter att ha besegrat Mali i matchen om tredje plats.

Stjärnan: Christine Manie är äldst i laget med sina 35 år och är lagkapten. Hon är nyckeln i försvaret.

Förväntningar: Sedan Kamerun tog sig vidare från kvalet har laget bara spelat två matcher (0-4 mot Spanien och 4-0-seger mot spanska klubben Levante) så det är svårt att veta var man har laget. Men gruppen med Kanada och Holland är supersvår.



NYA ZEELAND

Så har det gått: Sist i gruppen 1991, 2007, 2011 och 2015. Bättre har det aldrig gått för Nya Zeeland i VM.

Stjärnan: Försvararen och lagkaptenen Abby Erceg gör sitt fjärde VM och hon är lagets viktigaste spelare.

Förväntningar: Nya Zeeland har aldrig vunnit en VM-match så det får bli lagets mål. Kanske finns chansen mot Kamerun?

Koppling till Sverige: Catherine Joan Bott, back i Vittsjö.



GRUPP F



USA

Så har det gått: Världsmästare 1991, 1999 och 2015, vilket gör att USA är den nation som har flest VM-titlar. Har gått minst till semifinal varje gång man har varit med i VM. Vann kvalet enkelt med fem segrar och målskillnad på 26-0.

Stjärnan: Det finns en del att välja mellan, men Alex Morgan har varit med länge och håller fortfarande väldigt hög klass. 101 mål på 163 landskamper är vasst.

Förväntningar: Skyhöga. Carli Lloyd, Tobin Heath, Crystal Dunn, Lindsey Horan, Megan Rapinoe… ja det kryllar av stjärnor i USA som siktar på guld. Allt annat än final är icke godkänt.



SVERIGE

Så har det gått: Trea 1991 och 2011 är Sveriges bästa placeringar i VM. Vann kvalgruppen efter sju segrar och en förlust och 22-2 i målskillnad, och kom fem poäng före Danmark.

Stjärnan: Fridolina Rolfö. Har precis lämnat Bayern München för Wolfsburg och hon är en nyckel för Sveriges offensiv.

Förväntningar: När det kommer till mästerskap så brukar förväntningarna vara ganska stora på Sverige. Dessutom var kvalet bra. Laget har varit väldigt bra defensivt men har den senaste tiden haft en del problem med sin offensiv. Rolfö har känt sig sliten, Stina Blackstenius lämnade Montpellier för Linköping för att hitta VM-form. Det är nu det gäller. Sitter offensiven kan det bli ett roligt VM. Viktigt att vinna gruppen, slutar laget tvåa väntar förmodligen en tuff sextondelsfinal mot Holland eller Kanada.



THAILAND

Så har det gått: Sist i gruppen 2015, vilket var Thailands första VM. Det här blir lagets andra världsmästerskap. Slutade fyra i Asia cup.

Stjärnan: Kanjana Sung-ngoen har fin fart vilket hon visade mot Australien i Asia cup.

Förväntningar: Laget saknar erfarenhet och riskerar att åka på två storförluster mot USA och Sverige. Bra om det blir en seger i gruppen.



CHILE

Så har det gått: Chile skriver historia och gör sitt första VM. Laget har haft en tuff väg till ett VM då man inte gjorde en enda match mellan 2014 till 2017.

Stjärnan: Christiane Endler står i mål för PSG och utsågs förra säsongen till ligans bästa målvakt.

Förväntningar: Har inte vunnit på sina åtta senaste matcher. 0-7 mot Nederländerna i april och en tuff match senast mot Tyskland där det blev 0-2. Trea i gruppen är rimligt.

VM inleds med mötet mellan Frankrike och Sydkorea med avspark 21.00. Matchen visas på TV 12, C More Live 2 och på cmore.se. Sändningen startar 20.30.