Trump totalsågar USA:s stjärna: "Borde vinna innan hon snackar!"

En intervju som Megan Rapinoe gjort med magasinet Eight by Eight har lett till reaktioner från högsta ort i USA. I ett klipp som publicerats på Twitter i går kväll svensk tid säger Rapinoe nämligen att hon inte är ett dugg intresserad av att besöka Vita huset i händelse av att det amerikanska landslaget skulle vinna VM-guld i Frankrike. Vilket ofta är fallet då idrottslag i USA vunnit en stor turnering.

- Jag tänker inte åka till det där jävla Vita huset, säger USA-stjärnan i klippet.

- Vi kommer inte att bli inbjudna, det tvivlar jag på.

Just Rapinoe har skapat rubriker under mästerskapet då hon i samband med att den amerikanska nationalsången spelats, valt att stå helt tyst i stället för att sjunga med. Agerandet har varit en protest mot orättvisor i landet - och mot president Trumps ledarskap.

Då president Donald Trump efter matchen mot Spanien fick frågan av tidningen The Hill om han ansåg det lämpligt att inte sjunga nationalsången svarade han:

- Nej, det tycker jag inte.

Och nu har den aktuella videon från Eight by Eight fått presidenten att reagera än mer och den här gången i mer kraftiga ordalag.

”Jag är en stor anhängare av det amerikanska laget och damernas landslag men Megan borde VINNA innan hon SNACKAR! Gör klart jobbet”, skriver han på Twitter.

”Vi har inte bjudit in Megan eller laget men nu bjuder jag in LAGET, oavsett om det blir vinst eller förlust. Megan borde aldrig vara respektlös mot landet eller Vita huset, eller flaggan, särskilt inte eftersom så mycket har gjorts för henne och för laget. Var stolt över flaggan du representerar”.

USA ställs mot Frankrike i kvartsfinal på fredag.