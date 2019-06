TV: JUST NU: Holland återtar ledningen direkt i andra halvlek

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Ladda ner Fotbollskanalens app via Google Play.

Det var ett pressat Kamerun som gick in i lördagens möte med Holland. Premiärförlusten mot Kanada innebar att man var tvingat att åtminstone ta poäng för att ge sig själva mäjligheten att hänga på de två topplagen.

Det var visserligen Kamerun som skulle börja bäst, med flera halvfarliga avslut, men det var Holland som skulle sätta dit ledningsmålet.

Shanice van de Sanden väggspelade sig förbi Kameruns vänsterback, tog sig in i straffområdet och spelade in till Vivianne Miedema i boxen. Anfallaren slängde sig in och avslutade mönsteranfallet med huvudet.

Men Kamerun skulle komma tillbaka. I den första halvlekens slutskede severades Gabrielle Aboudi Onguene en perfekt slagen djupledsboll, som hon retsamt nickade över målvakten och sedan avslutade i öppet mål.

1-1 stod sig halvleken ut, men i den andra skulle det bara dröja ett par minuter innan Holland återtog ledningen efter en frisparksvariant, som avslutades med att Dominique Bloodworth stötte in den från nära håll.

Startelvor:

Holland: Van Veenendaal, Van Lunteren, Van Ees, Dekker, Van de Sanden, Spitse, Miedema, Van de Donk, Martens, Groenen, Bloodworth.



Kamerun: Ngo Ndom, Manie, Leuko, Johnson, Aboudi Onguene, Feudjio, Yango, Meffometou, Enganamouit, Ngo Mbeleck, Abam.

Lördagens match mellan Holland och Kamerun visas på TV4, C More Live och streamas på Cmore.se. Matchstart: 15.00.