TV: JUST NU: Kvitteringsmålet döms bort - England fortsätter jaga efter målrik första halvlek

På tisdagskvällen ställdes den regerande världsmästaren USA mot världstrean England på Stade de Lyon i den första av två VM-semifinaler. Då bjöd båda lagen på ett par överraskningar i startelvorna.

I USA inledde Megan Rapinoe, som med sina fem mål låg delad etta i VM:s skytteliga, på bänken. Det är ett beslut som USA valde att mörka. En talesperson för landslaget sa att han inte kunde avslöja anledningen till ändringen. Inte heller Englands förstaval i kassen Karen Bardsley, som hade åkt på en muskelskada, kom till spel.

Det var USA som inledde matchen bäst. Redan i den tredje minuten dribblade sig Rose Lavelle fram till ett fint skottläge, men hennes avslut styrdes undan i sista stund. Men ledningsmålet skulle komma. Detta efter att Kelley O'Hara tagit sig fram på högerkanten och serverat en instormande Christen Press i boxen - som inte gjorde något misstag.

I matchminut 19 tog sig Ellen White in bakom en stillastående Abby Dahlkemper. Hon behövde bara en bolltouch på sig för att styra in kvitteringen via stolpen - vilket innebar 1-1 och att hon då gick upp i ensam skytteligaledning med sex fullträffar.

Men Alex Morgan ville inte vara sämre. Födelsedagsbarnet tog sig först in på ett smart slaget inlägg och nickade in 2-1 bakom en chanslös Bardsley. Hon gick således upp i delad skytteligaledning med White.

USA spelade mer kontrollerat i den andra halvleken. Man anföll inte med lika många spelare, och hade allt som oftast flera lågt stående pjäser i speluppbyggnaden.

Men med 20 minuter kvar av matchen sprang White igenom och sköt in kvitteringen, men målet dömdes efter en VAR-granskning bort för offside.

Startelvor:

England: Telford; Bronze, Houghton, Bright, Stokes; Daly, Walsh, Scott, Mead; Parris, White.

USA: Naeher; O'Hara, Dahlkemper, Sauerbrunn, Dunn; Ertz, Horan, Lavelle; Heath, Morgan, Press.

Matchen visas på TV4 och på C More Fotboll/cmore.se med avsparkstid 21.00. Sändningen startar 20.00.