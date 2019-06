TV JUST NU: Skottland tar ledningen mot Argentina - Little rakar in 1-0

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Skottland har förlorat bägge sina inledande matcher, medan Argentina tagit en poäng mot Japan. Argentina säkrar en slutspelsplats vid seger, medan Skottland måste vinna för att ha en chans att bli en av de bästa treorna.

Argentina var närmast ett ledningsmål då man efter dryga kvarten hade ett skott i ribban, men det var Skottland som skulle göra 1-0.

I den 20:e minuten avancerade Erin Cuthbert in i straffområdet och testade avslut. Vanina Correa i det argentinska målet räddade skottet, men på den efterföljande volleypassade Cuthbert till Kim Little, som rakade in 1-0.

Startelvor:

Skottland: Alexander - Smith, Corsie, Beattie, Docherty - Little, Crichton, Weir - Evans, Cuthbert, Emslie.

Argentina: Correa - Bravo, Barroso, Cometti, Stabile - Larroquette, Santana, Benitez, Bonsegundo - Banini, Sole James.

Matchen mellan Skottland och Argentina visas på C More Fotboll och streamas på cmore.se. Sändningsstart 20.50, matchstart 21.00.