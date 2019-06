TV: Kerr gjorde första VM-målet - firade med legendarens målgest

Australien inledde under söndagen sitt VM med att möta Italien i öppningsmatchen i grupp C. Efter lite drygt 20 minuter tog också ”Matildas” ledningen genom storstjärnan Samantha Kerr.

Anfallaren blev neddragen i straffområdet och tog själv hand om straffen som Australien fick. Målvakten räddade straffen men returen gick rakt ut till Kerr som enkelt kunde stöta in ledningsmålet, något som även var anfallarens första mål i VM-sammanhang.

Hon firade genom att springa ut till hörnflaggan och jabba ett par gånger. Det var en målgest en annan australisk anfallare använde genom åren, nämligen Tim Cahill. Anfallaren, som gjorde över 50 mål för landslaget, uttryckte sin

”Älskar det Sam Kerr!!” skriver Cahill på Twitter tillsammans med en bild på firandet och skrev i en senare tweet:

"Fantastisk start och jag älskar firandet. Försök bygga på det här och få in en boll till".

Matchen mellan Australien och Italien pågår och står 1-1.

Great start and loving the celebration. Let's see if we can build on this and add another. 💚💛⚽️ pic.twitter.com/B8sYV6fxuQ