TV: Lagkaptenen sköt Frankrike till kvartsfinal - slog ut Brasilien efter förlängningsrysare

Frankrike kom till kvällens åttondelsfinal med tre raka segrar från gruppspelet, medan Brasilien bara kom trea i sin grupp bakom Australien och Italien.

Matchen inledde avvaktande och utan riktigt heta målchanser. I minut 23 hade Frankrike den första målchansen och en boll i mål efter ett motlägg mellan Valerie Gouvins axel och Barbaras händer, men domaren valde efter VAR-granskning att döma bort målet för offside.

- En jättesvår situation (att bedöma), säger expert Malin Swedberg i C Mores sändning.

Gauvin skulle dock få revansch. Drygt fem minuter in i den andra halvleken tog sig Kadidiatou Diani runt på högerkanten och spelade in bollen i boxen, där dök Gauvin upp och stötte in bollen i mål från nära håll.

Frankrike höll ledningen i drygt tio minuter. Sedan stack Brasilien upp i ett snabbt anfall som avslutades av Thaisa. Bollen gick i mål, och domaren visade snabbt att målet skulle dömas bort för offside - men ändrade sig efter VAR-granskning och 1-1-målet räknades.

Brasilien hade en boll till i mål i slutminuterna, men målet dömdes helt korrekt bort för offside. Under ordinarie tid blev det inga fler mål, och matchen gick till förlängning.

Den första förlängningshalvleken slutade mållös, men tidigt i den andra höll sig Frankrikes lagkapten Amandine Henry framme på en frispark och stötte in bollen från nära håll till 2-1.

Frankrike lyckades hålla undan och vann matchen med 2-1, ett resultat som tar dem vidare till kvartsfinal i VM och gör att Brasilien redan nu är utslaget.

I kvartsfinalen får Frankrike möta segraren i åttondelsfinalen mellan Spanien och USA, som spelas i morgon klockan 18.

Startelvor:

Frankrike: Bouhaddi - Torrent, Mbock Bathy, Renard, Majri - Diani, Henry, Bussaglia, Asseyi - Gauvin, Le Sommer.

Brasilien: Barbara - Santos, Kathellen, Monica, Tamires - Formiga, Thaisa, Marta - Ludmila, Cristiane, Debinha.