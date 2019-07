TV: Rapinoe byttes ut – då ställde sig arenan upp i ovationer: "Monumentala ovationer!"

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Foto: Bildbyrån/C More

Megan Rapinoe byttes ut i VM-finalen. Då hyllades hon av arenan i Lyon. - Monumentala ovationer för Megan Rapinoe!, utbrister C Mores kommentator Lasse Granqvist under sändningen.

Megan Rapinoe gjorde 1-0 för USA i VM-finalen, något som var hennes sjätte mål i sommarens VM. Det innebar dessutom att hon hade gjort mål i samtliga slutspelsmatcher, då hon gjorde två i åttondelsfinalen och två i kvartsfinalen.

Bägge de matcherna vann USA med 2-1 innan Rapinoe missade semifinalen med en skada.

När hon byttes ut i andra halvleken av VM-finalen ställde sig arenan upp och gav anfallaren stående ovationer.

- Hon lämnar arenan under monumentala ovationer. Monumentala ovationer för Megan Rapinoe!, utbrister C Mores kommentator Lasse Granqvist under sändningen.

- Hon är mer än populär för att hon lirar fotboll, säger han och får medhåll av Hanna Marklund:

- Vilken turnering för henne. Hon har klivit fram i avgörande lägen med sin vänsterfot, säger experten Hanna Marklund.

USA vann finalen med 2-0, efter att Rose Lavelle gjort det andra målet, och tog sitt andra raka VM-guld.

Se Rapione bytas ut och hyllas i spelaren högst upp.