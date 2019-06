TV: Rapinoe hjälte för USA igen - sänkte värdnationen Frankrike i rysarkvart

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Ladda ner Fotbollskanalens app via Google Play.

Foto: C More.

Världsnationerna USA och Frankrike hade vunnit alla sina matcher inför tungviktsmötet i kvartsfinalen. Och det var USA som inledde klart starkast, då amerikanskorna fick en drömstart på matchen. Redan efter fyra minuter tog USA ledningen och det på en frispark. Megan Rapinoe, som gjorde båda målen i åttondelsfinalen mot Spanien (2-1) valde att slå den direkt mot mål och det var ett klokt beslut, skulle det visa sig. Bollen studsade förbi samtliga spelare och in bakom Sarah Bouhaddi. USA:s drömstart var ett faktum, 1-0, vilket också var ställningen i halvtid.

20 minuter in i matchens andra akt utökade USA sin ledning och det var Megan Rapinoe som gjorde det igen. Tobin Heath kom runt på högerkanten och spelade in i straffområdet. På den bortre stolpen befann sig Rapinoe och hon placerade enkelt in 2-0.

Då inledde Frankrike en forcering och med tio minuter kvar fick värdnationen utdelning. Gaetane Thiney skickade in en inläggsfrispark från vänstersidan och den nådde Wendie Renard högst på och nickade in 2-1.

Frankrike försökte därefter få in ytterligare en boll bakom Alyssa Naeher och laget skapade några hyggliga chanser i en nervig avslutning. Men Frankrike lyckades inte kvittera. USA lyckades hålla undan, vinna tungsviktmötet och är därmed klart för semifinal. Där ställs amerikanskorna mot England, som vann sin kvartsfinal mot Norge med 3-0.

Efter slutsignal var Megan Rapinoe nöjd med segern, trots att spelet lämnade en del övrigt att önska.

- Det här är vad det handlar om. Vi hade önskat att spela bättre, men vi går vidare och nu har vi England. Det är så speciellt att slå värdnationen på Parc des Princes; du kan inte begära mer än det här, säger hon.

Startelvor:

Frankrike: Naeher - O’Hara, Dahlkemper, Sauerbrunn, Dunn - Lavelle, Ertz, Mewis -Heath, Morgan, Rapinoe.

USA: Bouhaddi - Torrent, Mbock, Renard, Majri - Henry, Bussaglia - Diani, Thiney, Le Sommer - Gauvin.