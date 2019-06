TV: Skottland tappade allt på 20 minuter - utslaget efter VAR-kaos: "Vi är förkrossade"

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Ladda ner Fotbollskanalens app via Google Play.

Foto: C More.

Skottland hade förlorat båda sina inledande matcher, medan Argentina tagit en poäng mot Japan. Argentina behövde vinna för att vara säkert på att gå vidare medanSkottland behövde vinna för att ha en chans att bli en av de bästa treorna. Det var utgångsläget som gällde.

Skottland tog ledningen efter drygt 20 minuters spel. Erin Cuthbert avancerade in i straffområdet och testade avslut som Vanina Correa i det argentinska målet räddade -men på den efterföljande returen volleypassade Cuthbert till Kim Little, som rakade in 1-0.

1-0 var ställningen i halvtid, men Skottland var inte nöjt med ett ledningsmål. Precis efter halvtid fick Skottland hörna, vilken Argentina lyckades få undan i ett första läge. Skottland bet sig dock kvar runt straffområdet och Caroline Weir slog in bollen på nytt in i "boxen". Ett bra val, då mittbacken Jennifer Beattie stod omarkerad och nickade in 2-0.

Efter det gjorde även Erin Cuthbert 3-0 på en hörna och matchen kändes stängd - men det var den inte.

Kort därefter reducerade Argentinas Milagros Menendez med ett välplacerat avslut och Florencia Bonsegundo satte 3-2 med ett långskott. Det var upplagt för en rafflande avslutning, och så blev också fallet.

I slutminuterna gjorde Sophie Howard omkull Aldana Cometti. Domaren friade först, men efter VAR-granskning beslutade hon sig för att döma straff. Den tog Lee Alexander i det skotska målet, men domaren tyckte att hon rört sig framåt för tidigt och beslöt att straffen skulle slås om. Då var Florencia Bonsegundo kyligare och satte dit 3-3 och Argentina kunde jubla.

Därefter lade inte domaren till mer tid på matchuret, även om den överstigit den först angivna tilläggstiden. Spelarna ville att mer tid skulle läggas till, men protesterna gav inget resultat. Matchen slutade 3-3 och Skottland är utslaget ur VM medan Argentina fortfarande har en liten chans att ta sig vidare.

Efter matchen var Shelley Kerr, förbundskapten i Skottland, besviken.

- Jag måste tillbringa tid med spelarna. Vi är alla förkrossade. Vi lade så mycket krut på den här matchen. Tyvärr släppte vi in tre mål. Det är väldigt tufft just nu. Det är fortfarande färskt, säger hon enligt Fifas hemsida.

Startelvor:

Skottland: Alexander - Smith, Corsie, Beattie, Docherty - Little, Crichton, Weir - Evans, Cuthbert, Emslie.

Argentina: Correa - Bravo, Barroso, Cometti, Stabile - Larroquette, Santana, Benitez, Bonsegundo - Banini, Sole James.