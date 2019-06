TV: Sydafrika tog ledningen mot Spanien - med historiskt mål

Sydafrika lyckades kvalificera sig för VM i Frankrike, vilket innebar att nationen skulle få spela sitt första världsmästerskap någonsin. I den första gruppspelsmatchen ställdes laget mot Spanien, vilka gick rent i VM-kvalet.

Det var Sydafrika som tog ledningen i matchen med ett historiskt mål. Efter en kontring lyfte Thembi Kgatlana läckert in 1-0 bakom Sandra Panos i Spaniens mål. Det var Sydafrikas första skott mot mål i ett världsmästerskap och den första fullträffen någonsin i nationens historia i ett VM, enligt analysföretaget Opta.

