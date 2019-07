USA tog VM-guld - hyllas med parad på Manhattan

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

USA besegrade i söndags Nederländerna med 2-0 och bärgade därmed andra raka VM-guldet, fjärde totalt genom tiderna. Medan det svenska landslaget under måndagskvällen hyllades av över 20 000 människor på Götaplatsen i Göteborg, så rapporterar nu LA Times att det blir en parad för det amerikanska landslaget på Manhattan i New York.

LA Times skriver att det amerikanska landslaget kommer att landa i New York under tisdagsmorgonen och att gatorna sedan under onsdagen kommer att stängas av på Manhattan för en segerparad. Då får människor i staden chans att hylla landslaget.