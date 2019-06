USA:s mäktiga rekord - flest mål i ett VM-gruppspel någonsin

13-0 mot Thailand följde USA upp med att vinna med 3-0 mot Chile. Därefter gjorde amerikanskorna 2-0 mot Sverige - och sköt sig in i historieböckerna.

18 mål i ett VM-gruppspel är mer än vad något annat landslag har gjort, både på dam- och herrsidan, någonsin, enligt analysföretaget Opta. Med 18 fullträffar gick USA om Ungerns landslag från 1954 och Norge från 1995, som båda två stod för 17 gruppspelsfullträffar.

18 - USA have now scored 18 group stage goals at the 2019 Women's World Cup, breaking the record for the most goals in a group stage in a World Cup tournament (men's and women's); previously held jointly by Hungary in 1954 and Norway in 1995 (17 goals). Bonanza. #FIFAWWC #SWEUSA pic.twitter.com/VXuPoMaBWU