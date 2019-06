Wambach anser att USA har varit smartare än Sverige med många skiften: "Kan vara det som gör skillnaden"

På torsdag möter Sverige USA i en match som avgör vem som vinner gruppen och vem som blir tvåa. USA vilade sju av sina stjärnor mot Chile och har efter två matcher luftat alla sina 20 utespelare. Sverige har inte roterat och vilat sina spelare på samma sätt, och har hittills använt 15 utespelare.

USA:s förra landslagsstjärna Abby Wambach gjorde 184 mål på 256 landskamper, var med i fyra världsmästerskap och vann ett guld. Nu menar hon att förbundskapten Jill Ellis har varit väldigt smart som har gått runt på alla sina spelare.

”Det är väldigt svårt för alla lag att bibehålla ett högt och aggressivt försvarsspel hela tiden. Därför var det väldigt smart taktik av tränaren att skifta spelare och lufta bänken. Tränaren gjorde så för att ge spelarna bästa möjliga förutsättningar för att gå långt i turneringen”, skriver Wambach på Twitter och fortsätter:

”Helt fantastiskt att laget gjorde sju förändringar mot Chile. Det är många spelare som behöver bidra och få spelminuter. Att ge de här spelarna spelminuter så här tidigt i turneringen kan faktiskt vara det som gör skillnaden längre fram.”

Abby Wambach tycker hela USA:s backlinje tillsammans med målvakten är underskattade.

”De får inte lika mycket uppmärksamhet eftersom man oftast inte är involverad i målskyttet. Lagets framgångar hänger på att försvaret är bra.”

Wambach tycker att Frankrike och Tyskland är USA:s största hot när det kommer till att vinna VM. Och att Australien är ett lag som har börjat lite trögt men som kan rycka upp sig rejält och vara med långt fram.

I feel fantastic about it! In order to get to the 7th game, many players need to contribute and get minutes. Getting players these minutes early on in the tournament might in fact make a difference. https://t.co/yRFtf0Ratz