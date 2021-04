Bayern för tufft för Schoughs Rosengård: "Hade blivit roligt om vi gjort första"

Med ett 0-3-resultat att jaga ifatt var ett bortamål det sista som FC Rosengård behövde på Malmö IP i går. Det kom i den 22:a minuten när Lea Schüller nickade in 0-1, efter en matchinledning där FC Bayern dominerade i målchansväg.

I det läget behövde Rosengård göra fem mål för att gå vidare till semifinal. Men det skadedrabbade laget hade bara fyra avbytare att tillgå. En av dessa, Nathalie Björn, deklarerades som "inte redo för spel" ett par dagar innan kvartsfinalen av tränaren Jonas Eidevall.

Matchen slutade 0-1 efter att Rosengård höll uppe spelet bättre efter pausen, men aldrig hotade Bundesligaledaren till avancemanget.

- Det är tråkigt, jag tycker att vi gör en bättre match den här gången. Det är synd att de får in ett mål i första. Även om vi försöker in i det sista så gör det att man kanske inte tror på det lilla sista hela vägen, eftersom att det är väldigt många mål upp. Hade vi fått in första istället så hade det nog kunnat bli en väldigt rolig kväll. Men så här är fotboll och Bayern München är extremt effektiva på det de skapar - och vi är inte det, säger FCR:s Olivia Schough och fortsätter:

- Jag tycker att vi vågar spela vårt spel mer idag. Vi har inte lika mycket respekt för dem idag. Vi håller i bollen och sätter våra passningar och varierar vårt spel. Vi är mycket mer trygga i vårt spel.

På grund av skadeläget fick anfallaren Schough spela delar av matchen på en ovan mittfältsposition.

- Vi har kämpat på med en tunn trupp - då blir det ibland att spela på annorlunda positioner. Det är klart att det var annorlunda för mig, men vi har pratat igenom det och jag var redo för det idag. Men det är kanten jag trivs bäst på, säger Schough.

FC Bayern blir det som får möta Chelsea i semifinal. Men redan på söndag kommer en chans till revansch för FC Rosengård när laget tar emot BK Häcken i svenska cupens semi. 30-åriga Schough, ny inför säsongen från Djurgården, har inga problem med det täta matchandet.