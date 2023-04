Blackstenius målskytt - räddade kryss för Arsenal efter mardrömsstart

LÄS ÄVEN: FEM SPANINGAR: "Otrolig upphämtning av Arsenal – men Wolfsburg till final"

I den första semifinalen vann Barcelona det första mötet mot Chelsea.

Under söndagen tog Wolfsburg emot Arsenal. Ett Arsenal som är tungt drabbat av skador. Beth Mead, storstjärnan är sedan länge borta med skadebesvär och i veckan gick Leah Williamsson, kaptenen, sönder mot Manchester United.

Tyskarna tog ledningen efter 19 minuters spel via Ewa Pajor, bakom målet låg isländska supertalangen, Sevindis Jane Jonsdottir. Hon serverade Pajor till ledningsmålet innan hon själv gjorde 2-0 i matchminut 24 efter en bjudning från Arsenal-försvaret.

- Vilken bjudning, vad pysslar försvaret med?, sa C Mores kommentator Peter Backe.

C Mores expertkommentator Marcelo Fernandez kritiserade sedan försvarsspelet.

- Det är under all kritik. Rafaelle tittar inte ens in i banan. Snacka om att sätta sig själv och sina lagkamrater i ett bedrövligt läge, säger han.

Precis innan paus tog dock Rafaelle revansch på sig själv när hon reducerade fram till 2-1.

Och Arsenal skulle komma tillbaka och nå 2-2. Stina Blackstenius stötte in kvitteringen i ett öppet mål efter en elegant framspelning från Pelova. Det var svenskans fjärde CL-mål den här säsongen.

- Blackstenius befinner sig där en målskytt ska befinna sig, sa C Mores expert Marcelo Fernandez i sändningen.

Målet innebar att matchen slutade 2-2 och det är därmed helt lika inför returen i London. Den spelas på Emirates Stadium den 1 maj med avspark 18.45.

Startelvor:

Wolfsburg: Frohms - Wilms, Hendrich, Janssen, Rauch - Oberdrorf, Roord - Brand, Huth, Jonsdottir - Pajor.

Arsenal: Zinsberger - Maritz, Wubben-Moy, Beattie, Rafaelle - Maanum, Wälti, Pelova - McCabe, Blackstenius, Catley.

Matcherna från Women´s Champions League sänds på C More.