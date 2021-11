Eidevalls Arsenal studsade tillbaka från poängtappet - och tog tung seger mot Køge

Efter att ha vunnit alla sina tidigare ligamatcher tappade Jonas Eidevalls Arsenal poäng i Londonderbyt mot Tottenham under helgen som var. Det var Gunners ute att studsa tillbaka ifrån när de reste Sjælland under onsdagskvällen för att ta sig an HB Køge i Champions League - och det började fint.

Redan efter 16 minuter hittade Beth Mead Caitlin Ford vid den främre stolpen, varpå Ford stötte in 1-0 från nära håll.

Sedan dröjde det till 2-0-målet kom. Arsenal radade upp chanser men bollen ville inte in. Men till slut letade sig bollen in i den 83:e minuten när Meads hörna hittade pannan på Carlotte Wubben-Moy, som stångade in 2-0 till Arsenal.

Fem minuter senare fastställde sedan inbytta Vivianne Miedeman slutresultatet 3-0 när hon enkelt chippade över Køge-målvakten på ett friläge.

Arsenal ligger nu tvåa i grupp C med nio poäng på fyra matcher. Barcelona är redan klart för slutspel och om Arsenal tar minst en poäng i nästa match mot Hoffenheim så är Londonklubben också klart för slutspel. Hoffenheim, i sin tur, ligger för närvarande på tredjeplats med tre poäng efter fyra matcher, medan Køge ligger sista med 0 poäng på lika många spelade.