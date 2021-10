FEM SPANINGAR: "De defensiva problemen har varit genomgående"

Svenska lag för dåliga defensivt

Häcken har nu släppt in sju mål på två Champions League-matcher. Motståndarna har varit två av världens främsta klubbar, så det är ingen kris för Häcken. Det är dock otroligt billiga mål som släppts in. Mot Lyon kändes det som Häcken gav bort matchen och så var fallet även ikväll. Det får bara inte hända att ett så pass enkelt 1-0-mål trillar in, där de tongivande spelarna i Häcken ställer till det. De defensiva problemen har dock varit genomgående för de svenska lagen i årets Europaspel. Rosengård släppte in sex mål i deras playoff mot Hoffeheim – samtidigt som de har otroligt bra defensiva siffror hemma i allsvenskan. Skillnaden mellan Europa och damallsvenskan blir allt mer påtaglig.

