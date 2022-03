FEM SPANINGAR: "I kväll fanns inte herrfotboll och damfotboll - bara fotboll"

Fridolina Rolfö

Hon belönades med Diamantbollen 2021 och ikväll spelade hon 90 minuter på Camp Nou när FC Barcelona tog sig vidare i UEFA Women’s Champions League. En kvartsfinal i den fashionabla turneringen att minnas.

Sveriges bästa spelare just nu startade på vänsterbackspositionen, i backlinjen bredvid matchens bästa spelare, Maria Mapi Léon. En solid insats av Rolfö, som trots sin position, mest huserade ute på vänsterkanten uppe vid Real Madrids hörnflagga. Svenskan slutade på topp, bokstavligt talat. Både efter att byten hade skett och i sin prestation. Barcelonas femte mål kom efter läckra dribblingar av Rolfö på vänsterkanten som tog henne förbi Reals backar, innan hon levererade assisten till norska stjärnan Caroline Graham Hansen.

Rolfö har aldrig varit bättre och visade sin taktiska flexibilitet än en gång. Barcafansen lät henne veta det varje gång hon tog sig fram på sin kant.

Passionen

I kväll fans inte herrfotboll och damfotboll. I kväll fanns bara fotboll. Fansen på läktaren var där för att stödja sitt lag. Stadens lag. När Barcas anthem ebbade ut i takt med att spelarna entrade Camp Nou och Champions League-hymnen tog vid exploderade arenan och de 91.553 visade hur passionerat man kan stödja ett fotbollslag oavsett kön. Passionen på läktaren var på riktigt. Äkta och verklig. En stor dag för Barcelonas damlag men också för fansen. Kanske inte bara för de fans som var där, utan också för alla fotbollsfans över hela världen som såg matchen på TV också.

