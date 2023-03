FEM SPANINGAR: "Nummer tio-återkomst efter Tottis avslut på Stadio Olimpico"

Tröjnummer 10:s återkomst på Stadio Olimpico och publikrekord”

Från Totti till Giugliano - tröja 10 gjorde en historisk återkomst i den eviga staden, när Manuela Giugliano bar den gula och röda matchtröjan med nummer 10 på ryggen på Romas hemmaarena, Stadio Olimpico i tisdags kväll. Ingen spelare, sedan Fransesco Totti, har burit en Giallorossi-tröja med nummer 10 på ryggen på den gröna gräsmattan på OIimpico i Rom. Den sista gången Totti gjorde det var för nästan sex år sedan. I tisdags kväll när kvartsfinalen i UEFA Women’s Champions League spelades mellan AS Roma och FC Barcelona blev en “ny” 10, Giugliano, mittfältaren stadens damlag, historisk. Inte bara på grund av det ovan nämnda men också för att det blev ett nytt officiellt publikrekord för italiensk damfotboll när publiksiffran på Olimpico skrevs till 39.454. Barcelona vann, knappt, med 1-0 och den enda svenskan på planen var Fridolina Rolfö som spelade hela matchen för katalanerna som är favoriter till att vinna hela turneringen. Ingen i stadens herrlag kommer förmodligen aldrig någonsin mer att bära tröja 10 efter Francesco Totti som är symbolen för den romanistiska delen av Rom - den eviga staden men Giugliano har alla möjligheter att bli ihågkommen hon också.

För övrigt då? Stämningen på Olimpico var magisk och jag önskar så att fler svenskar tog chansen att åka ut i Europa nu när Champions League är igång och upplever det här magiska som damfotbollen levererar just nu. När Romahymnen spelades innan matchen startade, lyckades jag fånga en far och en son i ett videoklipp, som verkligen hade AS Roma djupt i sina hjärtan. Kolla på klippet nedan och se om du förstår vad jag menar. Fotboll är jävligt vackert ibland.

Jonas Eidevall rasade över VAR och teknologin för målfoto

Samma kväll som Roma och Barcelona drabbade samman spelades också en till kvartsfinal samma kväll men med den tidigare avsparkstiden 18:45. Svenske tränaren Jonas Eidevalls Arsenal förlorade, också dom knapp, med 1-0 mot FC Bayern München på Allianz Arena framför ca 20.000 åskådare i den tyska staden.

Efter matchen var Eidevall inte nöjd. Detta på grund av att han menade att VAR nekade Londonlaget “två klara straffar”. Vidare sa svensken att användandet av teknologin i turneringens senare skede är helt oacceptabelt. I den 39:e minuten nickade en av Tysklands och kanske Europas hetaste forwards, Lea Schüller, i vinnarmålet till hemmalaget och efter det följde dramat. Stina Blackstenius som ledde linjen i Arsenals anfall försökte sig också på en nick och där menade flera, när Bayerns mittback, Saki Kumagai, räddade bollen till synes på mållinjen att bollen möjligtvis kunde ha varit inne. Det som blev ännu en snackis efter matchen var att teknologin för att kolla om bollen var över linjen inte var igång i München för det var tydligen ett val klubbarna kunde göra. Ha igång den eller inte. När Münchenlaget kommer till Emirates Stadium i London nästa vecka för returmötet är teknologin igång för just det. Inkonsekvent kan man ju tycka.

Om bollen var inne efter Blackstenius nick? Kolla och bedöm själva. Klippet av nicken gick naturligtvis också viralt efter matchen, både på grund av frågan om bollen var inne eller inte men också för den fina räddningen Kumagai stod för.

Guro Reiten levererade veckans mål

Efter att ha sett matchen i Rom dagen innan kastade jag mig på planet till Lyon för att se de regerande Championsleague-mästarna Lyon ta sig an engelska Chelsea på Groupama Stadium. Grejen är den att jag inte kan ge en rättvis bild av den här matchen för jag fotograferade den från sidlinjen. Svårt att hålla koll på en match genom ett litet kamerahål men, även den här matchen slutade med en 1-0 vinst. Till Chelsea. Ett grymt formbesked och statement från Emma Hayes och hennes spelare. Efter att ingen av svenskorna funnits med i startelvan byttes Chelseakaptenen Magdalena Eriksson in i slutet av första halvlek när Millie Bright signalerade byte efter att ha vridit till knäet och satte sig ner i gräset.

Erikssons knappa speltid den senaste tiden har också varit en snackis och det må så vara. Anledningen kan vara vad tusan den vill men av det lilla jag såg så tyckte jag ändå att Eriksson bidrog i passningsspelet och skapade en del balans genom att använda både höger och vänster fot i uppbyggnadsfasen efter att Chelsea i början av matchen fick slå ifrån sig långbollar för att Lyon satte högsta fart i pressen framåt för att framkalla misstag.

Denna reflektion tänker jag ändå behålla även om det höll på att sluta illa en gång när det till synes såg ut som att Chelseakaptenen försökte lyfta bollen förbi Lyons första press med sin vänsterfot för att nå sin franska ytterbackskollega Eve Perisset men, misstajmade passsningen så att den hamnade rätt i gapet på Lyons Vicki Becho. Men Lyons stora problem den här kvällen var att man var riktigt usla i sina avslut och det här var det närmsta man kom ett mål när Becho sköt i stolpen. Magdalena Eriksson behövde inte höra efteråt att den aktionen inte riktigt var helt hundra, det syntes tydligt i hennes ansiktsuttryck när faran var avvärjd att hon redan förstod det själv. 14 skott sa statistiken i Wyscout efter matchen men bara ett enda på mål för Lyon där Chelsea hade 10 skott med 4 på mål och norska Guro Reiten stod för ett riktigt praktmål som utsågs till “veckans mål”. Snyggt.

VAR spelade huvudrollen även i Paris

Även i den franska huvudstaden, på självaste Le stade du Parc des Princes, spelades det en kvartsfinal när PSG tog emot de tyska giganterna från Wolfsburg. Även i den här matchen blev huvudnumret VAR där två beslut om straff gick emot hemmalaget och ett gick i favör för Wolfsburg som resluterade i en straff. Den satte tyskklubbens nederländska mittback Dominique Janssen säkert i vänstra hörnet och det är därmed fördel Wolfsburg inför returmötet i Tyskland nästa vecka.

Nåväl, det var det här med VAR. Damfotbollens utveckling är enorm just nu, det är inget snack om den saken. Det är heller inget snack att det såklart ska vara så rättvist det bara går om man beslutar sig för att använda VAR-systemet i matcher. Det är ju långt ifrån logiskt, rättvist och förståeligt ens i herrmatcher ibland när det kommer till Mr VAR så hur det ska kunna vara det i damfotbollen är ett stort frågetecken. Grejen är den att VAR egentligen inte är obligatoriskt i damernas Champions League. Hur skulle det se ut om en av de mindre klubbarna skulle gå vidare till slutspel och inte ha tillgång till systemet eller en stor arena? Nej, det funkar inte. I det här fallet är det så att de klubbar som är kvar i turneringen råkar ha råd och tillgång till det så därför väljer man att ha det. Om det finns riktlinjer? Nej, det förstår ni ju att det inte finns då och hur ska det då inte kunna bli fel? Vi har fortfarande en lång väg att gå när det komemr till att professionalisera damfotbollen så att den kan få en konsekvent bedömning. Om det ens någonsin kommer att gå med VAR som vi ser i herrfotbollen.

Damallsvenskan och premiär!

Det går inte att utelämna den svenska ligans premiär. Som vi har väntat och längtat! Jag och Amanda Zaza snackar om just det i veckan poddavsnitt av Damfotbollskanalen, Fotbollskanalens nya podcast om damfotboll. Vi satsar på kortare avsnitt, som publiceras varje måndag vid lunchtid, där vi summerar, kanske framför allt den gångna helgen, men så klart också annat om det har hänt saker under veckan. Ni kan lyssna HÄR på veckans avsnitt där vi tippar damallsvenskan och där också Magdalena Eriksson och Fridolina Rolfö lämnar sina tips om vilka klubbar som är med och slåss om titeln 2023. Mitt tips är att Hammarby vinner i år. jag tror på att kartan ritas om lite i toppen den här säsongen även om jag vet att alla mina topp fem-lag (1. Hammarby, 2. Kristianstads DFF, 3. BK Häcken, 4. FC Rosengård och 5. Linköping FC) alla kan vara med och slåss om titeln om de får ha sina trupper hela och friska. Men i alla fall drar damallsvenskan igång när Rosengård tar emot Piteå DFF på Malmö IP i morgon. Nu åker vi!