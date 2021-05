FEM SPANINGAR: "Snacka om revansch, Barcelona"

Snacka om revansch, Barca

Barcelona hade varit i en Champions League-final och det var 2019. Då förlorade man med 1-4 mot Lyon.

Lyon gjorde 1-0 efter fem minuter, 2-0 efter 14 minuter, 3-0 efter 20 minuter och 4-0 efter 30 minuter.

När man nu var i final igen så vann man med 4-0. Man gjorde 1-0 efter 36 sekunder, 2-0 efter tolv minuter, 3-0 efter 20 minuter, 4-0 efter 35 minuter.

Barcelonas offensiv ägde Chelsea - Martens inblandad i samtliga mål

Vi fick se en uppvisning i finalen på Gamla Ullevi. Barcelonas aggressiva presspel, deras fina och snabba passningsspel och skickliga en mot en-spel på kanterna. Det var 3-0 efter 20 minuter och 4-0 efter 35 minuter.

Men hade det blivit så här om inte högerbacken Maren Mjelde skadat sitt knä?

Nu var Barcelona mycket bättre, men tanken slog mig ändå. För den vikarierande högerbacken Niamh Charles hade stora problem och Barcas vänsteranfallare Lieke Martens hade lekstuga på kanten.

Vid 1-0 tappade Charles till Alexia Putellas som spelade vidare till Martens som drog upp bollen i ribban innan det blev retur och mål.

Martens var även inblandad i 2-0-målet när hon var på andra kanten och slog en passning på insidan av Chelseas vänsterback Jessica Carter till Caroline Graham Hansen som spelade in bollen i straffområdet där Jennifer Hermoso föll och fick straff.

Vid 3-0 så hade Charles återigen problem med Martens som tog sig framåt och hittade in till Hermoso. Sedan gick det snabbt. Bak med bollen till Putellas som på ett tillslag frispelade mittfältaren Aitana Bonmati som tagit en djupledslöpning och blev helt fri och rullade in 3-0.

Vid 4-0 gjorde Martens bort Charles i en mot en på kanten och frispelade Caroline Graham Hansen.

En mardrömsstart för Chelsea - allra tyngst för Leupolz

Den tyska mittfältaren Melanie Leupolz hade gjort en fin första säsong i Chelsea. Men finalen lär hon vilja glömma. Efter 36 sekunder skulle Fran Kirby rensa bort bollen från eget straffområde, men sköt på Leupolz så att bollen seglade in i eget mål. Självmål. Och efter tolv minuter orsakade Leupolz en straff som Putellas gjorde 2-0 på. Leupolz blev utbytt i halvtid.

Anfallarna i all ära - men vilken spelare Putellas är

Lagkapten, spelmotor, och dominant. Den centrala mittfältaren Alexia Putellas hade stor del in de tre första målen. Vid 1-0 tog hon bollen av Niamh Charles och la upp för anfallet som ledde till matchens första mål. 2-0 satte hon själv på straff. 3-0 var fotbollsgodis när hon på ett tillslag slog ut Chelsea och frispelade Aitana Bonmati som rullade in matchens tredje mål.

Tre finalförluster för Harder

Chelsea får bryta ihop och komma igen. Det är klart att finalförlusten svider och speciellt på det sättet som det blev, men självmål efter 36 sekunder och kort efter ett straffmål och så 0-4 efter 35 minuter. Så klart oerhört tungt. Men Chelsea har ändå gjort en bra säsong. Laget vann ligan och ligacupen och har också chans att vinna FA-cupen - och slutade tvåa i Champions League. Det är ändå bra gjort.

Det var många ledsna ansikten när Chelseas spelare föll till marken efter slutsignalen. Tittade först på Magdalena Eriksson som den kapten hon är direkt gick runt till alla sina lagkamrater och tog i hand. Eriksson kunde inte göra så mycket på målen, och i andra halvlek var det nog inte långt borta att hon fick en straff efter att ha fått en knuff i ryggen. Kollade sedan på Pernille Harder som gjorde likadant. Det här var Harders tredje finalförlust i Champions League. I Wolfsburg blev det två förluster mot Lyon, först 2018 och sedan 2020. Båda åren utsågs hon ändå till Europas bästa spelare.